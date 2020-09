Transporte sale a flote pese a crisis

Algunos operadores tuvieron que emplearse como albañiles u obreros.

Por Josefina Herrera

Noticias

A pesar de que algunos transportistas se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, Manuel González, miembro activo de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A. C. (AMOTAC), indicó que están saliendo a flote, ya que buscan la manera para salir de la crisis.

Asimismo indicó, que aunque han tenido pérdidas económicas muy grandes, y algunos operadores del transporte han tenido que dedicarse a otros oficios, hay algunos sectores que no pararon, como son los básicos, ya que todas las empresas van a depender al 100 por ciento del transporte.

“Sí hemos tenido pérdidas económicas como no, pues es que algunas empresas al cerrar también hemos parado como transportistas, pero somos la forma alterna de hacerlo, qué forma, pues cambiando de rutas, haciendo otro tipo de servicios en la carga, andar en las milpas cuando nosotros no nos dedicamos a esto, pero siempre hemos salido, y la verdad es que no siempre pero sí hemos sido hábiles, el transporte nacional ha sido muy hábil para poder sobresalir en los aspectos de negatividad de la empresa y en el caso del gobierno”, detalló.

Mencionó que es ilógico que algunas empresas no puedan depender del transporte, como lo son las tiendas comerciales, a lo que considera que toda esta situación pueda estar manipulada y aunque se entró a una nueva realidad o una nueva “imposición”, se debe seguir trabajando y moviendo la economía, ya que no puede parar.

“Las empresas, algunas se pararon pero lo básico no se paró, es raro ver o algo ilógico que las empresas de las tiendas comerciales por la comida no se hayan parado, pero si vas a una tienda comercial y veías una pantalla de televisión, a lo mejor no te la vendían, eso está manipulado la verdad, es que en lo particular yo pienso que esto es una manipulación y una decisión para desestabilizar al país, el transporte no podemos más que seguir trabajando, como se le quiera llamar y demás pero vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, la nueva normalidad es una nueva imposición en la cual tenemos que acatar decisiones pero la realidad es que no podemos parar porque sino de qué vivimos”, explicó.

Asimismo mencionó que el transporte más afectado, sin duda es el de turismo, ya que está prácticamente muerto y en estos seis meses, sus vehículos están parados, por lo que sus compañeros tuvieron que irse a trabajar de albañiles o de obreros, lo cual ha sido muy lamentable para el sector.