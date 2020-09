Recibe Hospital General a siete pacientes de COVID por semana

Un solo médico atiende alrededor de ocho infectados en el HGZOSJR.

Por Josefina Herrera

Noticias

Julián Martín Jácome Luna, director del Hospital General zona oriente de San Juan del Río, indicó que en promedio se están atendiendo a siete pacientes por COVID-19 a la semana, por lo que hasta el momento tienen controlada la atención que se les brinda y personal suficiente.

“Dependiendo, el inicio de la semana por ejemplo, empieza un poco más alto al fin de semana, hacemos muchas acciones para dar de alta o mandar a su casa a la unidad médica de asistencia a los pacientes, tenemos un promedio de siete pacientes, ahorita tenemos 11, hay 10 pacientes el día de hoy”, informó Jácome Luna.

Al respecto, informó que se preparó a este nosocomio con el área y equipamiento necesario, para brindar la atención adecuada a pacientes que llegan con COVID-19, y de esta manera están liberando la atención del Hospital General de Querétaro.

Asimismo señaló que se están recibiendo tanto del municipio, como de otros aledaños, es por ello, que el número de pacientes puede variar, pero hasta el día de hoy, hay 11 hospitalizados.

“Tenemos una estrategia muy bien establecida para la atención de los pacientes COVID, si hemos tenido incrementos, cabe mencionar que nosotros estamos liberando la atención del Hospital General de Querétaro, y estamos aceptando pacientes de Cadereyta, de Jalpan, de comunidades, de los municipios, de las jurisdicciones y aparte de estas jurisdicciones que nos corresponden a nosotros, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Colón, Amealco y por supuesto San Juan del Río, varía”, refirió.

En cuanto al personal médico, dijo que siempre se requiere de más, pero con el que se cuenta en estos momentos es el suficiente para la atención de los casos que han estado presentando, ya que uno sólo atiende en promedio ocho pacientes.

“Ahorita con lo que tenemos y el número de pacientes que están llegando es más que suficiente, estamos bien, obviamente si el personal realiza una jornada de trabajo muy pesada, meterse a un área de COVID-19, ocho horas completas, no es un trabajo fácil, y cada médico ve alrededor de ocho pacientes, no tenemos forma de contratar más personal, nosotros quisiéramos tener un médico y una enfermera por paciente pero no es posible, pero el área, la estructura, la tecnología, el equipamiento, los equipos son suficientes”, señaló.

Finalmente, dijo que sí hubo un momento en el que se requirió de apoyo de médicos y enfermeras para Querétaro, con la finalidad de dar apoyo en el Hospital General de la capital, pero de momento ya cada uno de los nosocomios cuenta con su propio personal.