Rinde Memo Vega V Informe de Gobierno

Por Josefina Herrera

Noticias

*Hay avance en temas de salud, economía, seguridad, educación, infraestructura y acciones emergentes por COVID-19

El edil sanjuanense, Guillermo Vega Guerrero, rindió este viernes su quinto Informe de actividades ante el Ayuntamiento y algunos funcionarios públicos de su administración 2018-2021, en las instalaciones del Centro Cívico a puerta cerrada.

Destacó que este año se tuvieron que re planificar las acciones ya previstas en obras para hacerle frente a la pandemia por COVID-19, por lo que se implementaron distintas acciones para atender las necesidades que surgieron en la ciudadanía, en el tema de la economía, la salud y los alimentos.

“Este gobierno municipal tuvo que repensar el modelo de gobernar y de fungir como servidores públicos frente a la gente y por la gente, empáticos a nuestro actual contexto a pesar de la Inmensidad de los desafíos que implica abordar esta pandemia, primero por la reducción de ingresos propios y externos, y segundo por el evidente incremento de necesidades básicas que la sociedad continúa presentando, implementamos una serie de apoyos, programas y acciones como medidas de prevención”, detalló Vega Guerrero.

Con el lema ‘Nosotros sí te ayudamos en la pandemia’, dio a conocer todos los beneficios que se le brindó a la población desde marzo a la fecha, en los que destacan la entrega de 84 mil apoyos alimentarios y 84 mil kits de limpieza, los cuales se entregaron casa por casa, con la intención de que las familias no tuvieran la necesidad de salir de sus hogares, asimismo se habilitó un Call Center para que pudieran comunicarse y recibir de este beneficio si así lo requerían.

Además se implementaron ocho desayunadores comunitarios en distintos puntos del municipio, donde diariamente se han beneficiado tres mil personas con alimentos balanceados con una cuota de recuperación de cinco pesos, y al tener éxito este programa se extendió hasta el mes de noviembre, lo cual implicará una inversión de 8.5 millones de pesos, atendiendo acerca de 300 mil desayunos.

Dentro de este rubro además resaltó pago anticipado de tres bimestres de programa municipal becas escolares, beneficiando a 12 mil familias, mismas que recibieron un paquete alimentario para sobrellevar la difícil situación económica que atravesaban por la pandemia, así como la entrega de tres mil kits sanitizantes a negocios y un apoyo económico de tres mil pesos a dos mil 700 pequeños y medianos comercios que contaban con su licencia municipal de funcionamiento vigente, asimismo se les otorgó una prórroga de aplazamiento a septiembre para poder realizar su renovación del 2020.

Asimismo se le brindó a la ciudadanía sanjuanense el apoyo de cinco mil litros de agua potable durante tres meses, mismos que representaron el ahorro para las ciudadanía por más de 330 millones de pesos, beneficiando a un total de 82 mil 835 viviendas durante tres meses, así como la entrega de 80 mil litros de gel antibacterial, 100 mil piezas de cubrebocas y un programa de reducción del impuesto Predial de hasta un 65 por ciento del total a cubrir como apoyo económico.

El personal médico tanto del Hospital General zona Oriente como el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) zona 3, también se vio beneficiado con la entrega de equipo de seguridad, que incluía mascarillas, overoles, termómetros, guantes y lentes para hacerle frente a los casos presentados por COVID-19.

En cuanto a la construcción e infraestructura, resaltó el mejoramiento de vialidades, luminarias led, redes de drenaje, agua potable y energía eléctrica, que mejora la calidad de vida de los habitantes, así como la construcción de un nuevo Panteón Municipal, ya que la capacidad de los existentes llegó a su límite, el cual contará con 713 espacios de sepultura, 535 nichos para urnas, un crematorio y una capilla, así como también algunos centros de salud en comunidades, la Unidad de Control Animal y el Museo Interactivo de JAPAM.

En este rubro, destacó el Ecoparque en el río y las Garzas, que se ubicarán uno en zona centro y otro en la zona oriente, que contarán con tres mil árboles de diversas especies de hasta cuatro metros de altura, además de contar con andadores y espacios recreativos para beneficio de los sanjuanenses, así como la Acuática Gómez Morín y la construcción de una nueva en la zona oriente que quedará concluida en este año, además de una guardería en La Rueda y una estancia infantil en zona oriente.

Respecto al tema de educación informó que se han construido aulas, techumbres, servicios sanitarios, bardas, pisos, rehabilitación general de planteles, así como la dotación de equipo de cómputo, donde la inversión ha sido en más de 100 escuelas.

El alcalde de San Juan del Río, destacó también la construcción de la Ciudad Vive Oriente que cumple la función de un Centro Cívico cultural y deportivo, que cuenta además con extensión de oficinas y talleres, en la infraestructura que ocupaba el antiguo Hospital General y el cual ya se encontraba en abandono total, además de la construcción de un multideportivo y 38 parques que fueron algunos construidos y otros rehabilitados.

En tema de infraestructura pluvial, informó la ampliación, rehabilitación y desazolve de drenes para evitar mayores escurrimientos en la zona urbana.

En materia de seguridad, destacó la instalación de arcos lectores, puntos de monitoreo con cámaras lectoras de placas en entradas y salidas de la ciudad, que han logrado la recuperación de vehículos con robo vigente, equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con patrullas y moto patrullas, así como la construcción y consolidación de un Centro de Control C4, adquisición de 53 equipos de GPS para mejora del tiempo de respuesta en reportes, además de 25 radios de comunicación móvil.

Respecto al tema de educación, la administración ha alcanzado a beneficiar a 12 mil familias en becas con una inversión de 72 millones de pesos, las cuales reciben 600 pesos bimestrales y un apoyo alimentario.

De igual manera, mencionó el beneficio que brindó a distintas familias con alrededor de 12 mil estufas ecológicas, quienes cocinaban aún con fogones tradicionales y afectaban fuertemente a su salud, así como la entrega de 20 mil calentadores solares.

En cuanto a las finanzas municipales, refirió que al pasar de una recaudación en predial de 2015 de 250 millones de pesos, ahora se recaudan más de 600 millones por lo que agradeció la confianza de los ciudadanos, ya que antes pagaban su predial seis de cada 10 y ahora se ha incrementado a ocho de cada 10.

En su mensaje final, mencionó que ven una energía positiva, un gran avance en sus cinco años de gestión, donde se ha logrado un gran resultado en distintos rubros para dar una mejor calidad de vida a los sanjuanenses y tener unas finanzas sanas.

“Hay pendientes en todos los rubros, desde luego no estamos conformes, pero tenemos una perspectiva positiva, de que hemos podido ayudar a San Juan del Río, si volteamos al pasado, me parece que sí se debe notar mayor dinamismo y mayor compromiso de esta administración, para enfrentar los pendientes que había de muchos años, llegamos a estos cinco años con mucha madurez, con mucha consolidación y debemos de agradecer a los ciudadanos, a los funcionarios, a los Regidores, porque a diferencia de otras administraciones, las dos planillas del Ayuntamiento han sido propositivas y es algo que yo he reconocido”, concluyó.