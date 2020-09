Atender COVID

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, no tiene la intención de retirarse para ir en la búsqueda de un cargo público en las próximas elecciones electorales, ya que señaló su prioridad es concluir bien su mandato y atender la emergencia sanitaria.

“En este momento no tengo planes la verdad de buscar ninguna candidatura, sería la verdad lo digo a carta cabal, sería muy irresponsable de mi parte y de cualquier persona, ahora tenemos que cerrar muy bien el año, empezar muy bien el año, la verdad es que quién anda en política no debe descartar nunca el poder aspirar a otra elección, creo que es engañar, aquí nos preguntan amablemente, yo no lo descarto pero en este momento no voy a distraerme porque tengo mucho trabajo con el COVID”, destacó el edil sanjuanense.

En este sentido, dijo que aún le queda medio año para decidir, pero aún tiene muchos pendientes por resolver en la administración, y aunque no lo descarta, por el momento no está en sus planes pensar en lo que viene para las próximas elecciones.

“Es algo que hemos criticado, ahora yo estaré disponible aquí, cuando se tiene que pedir licencia es en marzo del año que entra, tenemos medio año por delante, en el cual el inicio de procesos electorales, el inicio de la preparación de las jornadas por parte del Instituto Electoral, a mí me parece que de aquí a marzo es un período en el cual se tiene que seguir trabajando, y ya digamos en marzo si con mucha contundencia quien tenga ya una aspiración concreta tendrá que separarse, es lo legal y lo válido para mí”, refirió.

Señaló que si algún funcionario tiene la intención de separarse de su cargo para buscar algo más, está en su derecho, ya sea hasta el periodo oportuno o incluso si desea hacerlo antes de tiempo, pero no tolerará que se distraiga de sus funciones por estar pensando en alguna candidatura cuando no es el momento aún.

“Si antes alguien desea separarse está en su derecho, a lo mejor lo separamos antes si no está trabajando, podría ser también, ya sea que se separe o podemos también nosotros hacer cambios si vemos que alguien no está dando el ancho por andar distraído en otras cosas, me parece que es medio año que tenemos por delante”, indicó.

Asimismo Vega Guerrero dijo que lo ideal que todos los equipos inicien y terminen viendo la realidad política, aunque aspiraciones e intenciones siempre las hay, pero de momento en su caso particular, no ha pensado en retirarse para buscar un cargo a diputado local o federal como se lo han señalado.

Mientras tanto desea priorizar el tema de la pandemia y salir de ella, apoyado de algunos programas que beneficien a lo población y sobre todo concluir su mandato con finanzas sanas