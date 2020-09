Último adiós

Familiares despiden a Noemí, adolescente asesinada en Tequisquiapan

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de haber encontrado sin vida a la joven Noemí “N”, en la comunidad de San Nicolás, Tequisquiapan, este domingo la despidieron en una misa de cuerpo presente, presidida por el vicario de la Parroquia de Santa María de la Asunción, el Padre Reynaldo, donde familiares y amigos partieron el cortejo Fúnebre donde se veló hasta la capilla de ese lugar.

Cabe señalar, que el presunto feminicida ya fue puesto a disposición de la Fiscalía, para dar el procedimiento e indagatorias de ley correspondiente, toda vez que se le relaciona con la muerte de Noemí, y quien fuera su ex cuñado.

Después de haber sepultado el cuerpo de la joven, familiares, amigos y conocidos, arribaron a la cabecera municipal de Tequisquiapan para colocar un pequeño altar con flores y veladoras, entre cánticos y gritos, pedían a las autoridades mayor seguridad para las mujeres, no sólo por el caso de Noemí, sino por todas las que han sido víctimas en aquel municipio.

“Esta manifestación se empezó por un deseo, por hacernos presentes, y la publicación de Facebook, la Secretaría de Seguridad del municipio de Tequisquiapan, nos comentaron nuestro flyer que ellos tenían personal capacitado femenino para atendernos, pero como residente de Tequisquiapan no me siento segura en las calles, qué es algo pasó, es muy difícil todos estos trámites burocráticos, y que realmente no se han acercado a la comunidad de mujeres de Tequisquiapan, ahorita fue un feminicidio, que fue de lo más trágico que puede suceder, pero dentro de Tequisquiapan suceden muchas otras violencias de las mujeres que también necesitan ser escuchadas y que también son igual de importantes”, expresó una amiga cercana a Noemí.

Asimismo las presentes, indicaron que la marcha no sólo es por el caso de Noemí, sino por todas aquellas mujeres que han sido violentadas y que han causado sus muertes, por ello, a través de esta manifestación alzan la voz, para pedir justicia por todas ellas y por quienes continúan con vida pero se sienten inseguras en las calles.

“Desgraciadamente ayer amanecimos con una noticia muy triste, que una de nuestras compañeras hermanas de Tequisquiapan, Noemí, fue asesinada en San Nicolás, y creemos que es necesario que se difunda más su noticia, especialmente por el contexto en el que se está viviendo ahorita en nuestro país, por ahorita, por todas las violencias que se han dado en la cuarentena y porque es un pueblo muy chiquito, sentimos que necesita difusión y esto no debe pasar desapercibido”, destacaron.

Es así como en una marcha pacífica, alrededor de 30 mujeres, honraron la memoria de Noemí y todas las mujeres que han sido violentadas y asesinadas.

Entre los cárteles que colocaron, se podían leer frases como: “Justicia para Noemí”, “Nos sembraron miedo, nos crecieron las alas”, “Todas somos Noemí”, “Luchamos por cada desaparecida, #Nosqueremosvivas, ni una más”, “Disculpen las molestias pero nos están matando”, “Somos el grito de las que ya no están”, entre otras leyendas más.

Mientras tanto las investigaciones por el crimen Noemí siguen su curso, y el presunto feminicida se encuentra preso, y las autoridades municipales directas de Tequisquiapan, sostendrán este lunes una reunión para analizar el caso y darle el seguimiento debido.