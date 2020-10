Finanzas fuertes: FDS

Público podría regresar al estadio después del 15 de octubre

Por Diego Rivera

Noticias

El estado tiene la fortaleza para hacer frente a los recortes de los distintos fondos que se aprobaron en el Congreso de la Unión, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien precisó que siguen haciendo gestiones para que las participaciones y aportaciones federales del 2021 no se reduzcan.

“El fondo que impacta a Querétaro son exactamente 70 millones de pesos, que es el Fondo Metropolitano que estaría cancelado, pero ahí tenemos presupuestado ese fondo para la carretera a Chichimequillas para una amplitud de tres a cuatro carriles en 50 kilómetros, pero el estado tiene la fortaleza para ponerlos como lo hicimos este año”.

El mandatario estatal se refirió a la decisión de los diputados federales de desaparecer todos los fondos y fideicomisos que operaban en el país, ante lo cual recordó que en el 2020 ya también tuvieron que suplir la falta de recursos federales y lo pueden seguir haciendo en el 2021, pues “las finanzas del estado siguen siendo fuertes, siguen siendo sanas”.

“El Gobierno Federal no puso nada para el sector agropecuario, para el campo queretano: se ponían 120 millones de Gobierno del Estado y 120 de la Federación y los productores una parte. No se recibió nada, solo para sanidades animal y vegetal y los 120 millones los puso el estado para no afectar a la gente”.

Ante esa decisión, recordó que sus compañeros del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernadores de Baja California Sur, de Quintana Roo y de Yucatán ya alzaron la voz porque se cancelaron los recursos del FONDEN, los cuales los necesitaban para hacer frente a los ciclones y las lluvias.

“De hecho se quedaron en la lista; acuérdense que hace dos meses se inundó Yucatán, una gran parte y otra parte de Quintana Roo y yo no sé qué va a pasar porque están con recursos del FONDEN y en años siguientes cualquier situación que golpee: ciclones o la cuestión climatológica esperemos que no vuelva a suceder- o un temblor, pues ya no habrá FONDEN”.

Domínguez Servién detalló que, para definir el presupuesto del estado para el siguiente año, lo primero que debe ocurrir es esperar la votación en el Congreso de la Unión del Presupuesto Federal, pues en la carátula de arranque, las aportaciones y participaciones -que es lo que más ayuda a los estados y a los municipios- viene recortado al seis por ciento, pues “a partir de ahí vamos a construir el presupuesto estatal para mandarlo al Congreso a fin de año y que será el Ejercicio Fiscal 2021”.

“Hemos tenido una reunión con el secretario de Hacienda y nos vamos a volver a conectar con el Gabinete Federal para insistir que participaciones y aportaciones no se recorten, como fue este año, que, si estaban recortados, pero se nivelaron”.

Hospital

Respecto a su quinto año de gestión, se dijo contento, pues hace cinco años le dieron su confianza las queretanas y los queretanos y ya están aquí los hechos; sin embargo, aún está pendiente la puesta en marcha del Hospital General de Querétaro.

“Me siento contento, satisfecho, al cien todavía no, porque hasta que no abra e inaugure las puertas del nuevo hospital que están a punto de tener la entrega-recepción de la obra y estamos trabajando ya en el equipamiento”.

Recordó que este hospital también incluye un albergue para quienes vengan de la zona serrana y el semidesierto a acompañar a sus familiares y no tengan donde quedarse.

UAQ

Sobre el llamado de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, de que nadie intervenga en el proceso electoral que ya inició, indicó que él hace el mismo llamado para “que ningún actor político se vaya a meter en lo que siempre han demandado los universitarios: autonomía universitaria y yo la respaldo al cien por ciento”.

“Ayer fue el Consejo Universitario y me comunicó el secretario de Educación que habrá elecciones o reelección -lo que decida la comunidad universitaria-, este 21 de octubre”.