Trump da positivo a COVID-19

Ya se encuentra en aislamiento junto con su esposa

Daniela Montes de Oca

Noticias

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, dieron positivo a la prueba de coronavirus; luego de que su asesora Hope Hicks se contagiara comenzaron las sospechas por lo que acudieron a realizarse la prueba. A través de Twitter anunciaron que se encuentran en aislamiento y aseguraron que lo superarán juntos.

El primer tweet referente a las sospechas lo realizó Donald Trump a las 9:44 pm del primero de octubre, publicando que Hope Hicks ha estado trabajado incansablemente y se encontraba contagiada, asimismo refirió que tanto la primera dama como él estaban a la espera de sus resultados y mientras tanto ya se encontraban en aislamiento.

Para las 11:54 de la noche del mismo día Donald Trump informó mediante la misma plataforma de Twitter que tanto su esposa como él habían salido positivos en la prueba “We will get through this TOGETHER” expresó el mandatario.

Por su parte, Melania Trump publicó que tal como muchos estadounidenses ellos también se encontraban contagiados, aseguró que hasta el momento (en las primeras horas de este día) se han sentido bien, además de que cancelaron todos sus eventos.

Su doctor, Sean P. Conley, expresó que la pareja se encuentra bien y que realizarán su cuarentena en la Casa Blanca, además afirmó que el presidente continuará con sus labores sin interrupciones.

Cabe destacar que el vicepresidente Mike Pence y su esposa salieron negativos en la prueba de coronavirus.

Asimismo, Joe Biden, quien lucha para ganar las próximas elecciones, envió un mensaje deseando una pronta recuperación y asegurando que la pareja estará en sus oraciones.