TRASCENDERÁ GALLOS

Ya buscan refuerzos. La falta de público les duele, pero podrían ver la luz contra Necaxa (24 de octubre).- Aceptarían socios. Entrevista completa en facebook de Noticias

Por José Luis Jiménez

Fotos de Víctor Pichardo

Noticias

En entrevista exclusiva con Manuel Velarde, socio y director deportivo de Gallos Blancos, se vislumbra que el corazón y el alma del equipo tiene sus bases en la ilusión, el sueño, el esfuerzo, dedicación, entrega y profesionalismo.

Sólo bastó una pregunta sencilla

–¿Cada persona tiene en la vida un objetivo. El ideal de un agente de futbolistas, es ser propietario de un equipo de primera división?

–En mi caso sí, es algo que busqué. Algo que me costó. Empecé con tener una tercera división, era el presidente, el asistente, el jardinero, el utilero, el que pintaba la cancha, la he peleado, la he sufrido y pensé que llegar aquí, iba dejar dejar de sufrir, y la estoy sufriendo más.

Y continuó. “Ha sido como realizar un sueño, estoy agradecido, con Gabriel (Solares) y los demás socios. Me vengo a jugar la vida, he puesto todo lo que tengo en este proyecto, mi familia y lo digo con honra y orgullo.

“Creo en el trabajo, en la vida me ha funcionado, es lo que vengo a darle a esta institución, lo poco o mucho que sé, imprimirle el sello de trabajo, de no rendirme, y que entiendo que es la filosofía de muchos queretanos que veo en la calle que es gente trabajadora, que no se rinde y eso es justo el punto de encuentro con su equipo, que vean en la cancha eso: trabajo, dedicación, sacrificio que se identifique con lo que vive el panadero, el de la famacia, el que vende las tortillas, eso es lo que necesito dentro de la cancha. No quiero figuras, la verdad, quiero gente trabajadora en el cuadro verde”.

Escuchando esto podría ser suficiente para que los aficionados se convencieran que Gallos está en buenas manos, administrativamente hablando, porque esta filosofía, ya se ve en los partidos, en la dirección técnica, pero Manuel Velarde también habló de otros aspectos, también interesantes, como el hecho de saber que ya están buscando nuevas contrataciones, pero también dejó en claro que no quiere figuras en el equipo. También dijo que desea arraigar, de una vez por todas, al equipo en Querétaro para que ya no haya dudas que se irá a otra plaza o que desaparecerá.

He aquí la plática en videoconferencia.

“Tenemos un compromiso muy grande con la gente de Querétaro, primero asumir la adquisición del club como socio y luego la presidencia deportiva. Estamos trabajando, buscando jugadores idoneos y trabajando de cara a la siguiente torneo. Hay que planear, hay que trabajar el presente y también el futuro”, dijo.

También hizo un análisis de lo que ha hecho hasta ahora el equipo. “Estamos ilusionados con lo que hemos logrado, estamos distantes de alcanzar el tope. Nos ha costado encontrar equilibrio. Hemos dado buenos partidos, hemos tenido tiempos buenos y malos, pero necesitamos encuentros más parejos para lograr la liguilla.

“Los que estamos dentro y conocemos la calidad real de los jugadores, sentimos que estamos cortos, deberíamos llevar cuatro o cinco puntos más. Hemos dejado escapar dos resultados, lo de Mazatlán y Puebla. Debíamos haber ganado, a veces por diferentes circunstancias, se obtiene el resultado que es y no el que se merece. Estamos con esa exigencia, lejos de estar conformes y buscando el objetivo de llegar a la liguilla.

NO AL ROMANTICISMO

Sobre los posibles refuerzos o las posiciones que buscan Velarde señaló que son de todas los sectores, pero expresó su opinión sobre el romanticismo que tiene la afición por las figuras del equipo.

“Vamos a ver los tengan oportunidad de salir. Entiendo el punto de la afición que se encariñan con jugadores, y desean que permanezcan en el club, yo lo veo distinto. El jugador que pierde la ambición de superación no sirve, siempre debe tener ambición, si nosotros vemos oportunidad de salir y les va a dar oportunidad de una mejora en el tema económico, así será.

El club se forma con hombres, no de nombres y creo que hay gente que podríamos traer con igual o mejor calidad. Los que se tengan que quedarse, excelente, o los que se tengan que irse, lo harán, siempre pensando en mejorar como club y buscar siempre la calificación.

Al momento de hacer la entrevista no se sabía para cuándo habría acceso al público, pero es muy probable que ya se pueda para el partido contra el Necaxa, el 24 de octubre.

–¿Pero cuánto ha perdido Gallos por concepto de entradas?.

— Como todos, vivimos momentos complicados, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener todo a flote, el día que regresen los ficionados, nos van a llenar el estadio. Ha sido difícil no tener contacto con ellos. Nos encantaría disfrutar de las muestras de cariño y mentadas de madre, son parte del show que nos falta.

En el plano administrativo. Velarde, Taylor, Solares y demás socios, también han enfrentado a grandes y sólidas organizaciones, como Tigres, América, Monterrey, etc., ¿como han sentido esto ustedes como dueños de un equipo prácticamente nuevo?.

“Es la belleza que tiene este negocio, porque al final son once contra once en un cuadrito verde. A veces el trabajo supera todas esas cosas, lejos de invesión, tenemos un grupo deportivo conducido por Alex Diego, que se mata trabajando, eso nos saca a flote, trabajo calidad y esfuerzos, pero la pelota es caprichosa y ella dice quién gana.

— ¿Están en números rojos?

— Gabriel Solares (presidente), nos mete en cintura, trabajamos con lo que hay, esa es la realidad, y él logra que se vuelva algo sano y no caigamos en situaciones de riesgo.

–¿No necesitan socios?.

–Nunca se le cierran las puertas, somos gente abierta, estamos luchando por que este proyecto acabe de ser de Querétaro; que la gente tenga la certeza y buscamos el objetivo que se mantenga en Querétaro y sea para toda la vida, que se acabe de arraigar aquí, se acaben las telarañas de la duda.

La entrevista fue extensa, de casi 40 minutos. Les invitamos a que la vean completa en el facebook de Noticias, donde Manuel Velarde habla de la relación que tienen con la FMF, la cual es excelente y también su opinión del sistema de competencia, pasando por el no descenso y la reaction de la Liga de Expansión.