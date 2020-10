TRIUNFA “COPETÍN”

Salvador Alba ganó en la sexta NPMS de Querétaro

El piloto tapatío Salvador de Aba del equipo Sidral Aga-RedCola logra su primera victoria del 2020 en Nascar Peak México Series, dentro de la sexta ronda puntuable en el trazado del Eco Centro de Querétaro, al término de los 72 giros al trazado de 2,400 mts.

“Esta triunfo va para el público que no está presente, para mis patrocinadores y mi familia, muy en especial para una personita que quiero mucho”, palabras de “el Copetín” de Alba del Nascar Peak.

“Muy difícil porque la presión de mis adversarios fue muy fuerte, pero el equipo me dio un auto ganador afortunadamente, a los que les agradezco su confianza y espera para este primera victoria. Ahora a prepararnos para la segunda carrera de este sábado 3, en el mismo circuito”.

Ocupando la segunda plaza del podio Rubén García del equipo Canels-HDI seguros quien fue muy expresivo “una dura competencia, había que cuidar el auto y no exponerse a ningún problema, mañana será otro día y esperemos subir a lo más alto del podio.

Mientras que Rubén Rovelo del equipo Alessandros-Marketing & Advertising-Andrade el tercer puesto, quien durante cerca de 43 giros tuvo de enorme adversario a Rubén García, cuando iba Rovelo segundo lugar, sin embargo, cuando faltaban quince giros “tuve problemas con un neumático por lo que tuve que ceder y asegurar el tercer puesto que tiene un sabor especial por los puntos conseguidos” mencionó Rovelo.

Salvador de Alba arrancó de la posición 16, Rubén García del puesto 18 y Rubén Rovelo del 20, recordando que en la parrilla de salida salen adelante los Nascar FedEx Challenge y atrás los Nascar Peak.

ALEX DE ALBA EN NASCAR FEDEX CHALLENGE

El piloto potosino Alex de Alba del equipo “Canel´s” se adjudicó aguerrida batalla, en la que tuvo que remar contra la corriente desde la sexta posición de la parrilla, además de librar competida ronda contra su más cercano adversario, como fue Noel León de “Agua Skarch”, quien ocupó el segundo puesto, atrás de ellos cruzó la meta Julio Rejón de “Mothers-ProRally”.

Alex comentó “Como les había comentado, venía por el podio y si se podía por la victoria. Afortunadamente el auto no tuvo problemas y ello me dio la victoria que no fue nada fácil.”

Ésta sábado 3 de Octubre habrá de celebrarse la séptima ronda de Nascar Peak México Series de las 12 que contempla el calendario 2020, en el mismo trazado, mismo autódromo de Querétaro, continuando a “puerta cerrada” a solicitud de las autoridades de salud.