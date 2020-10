Prevén rebrotes por llegada de influenza

Doctor Martín Julián Jácome Luna, director del Hospital General zona oriente de San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

Noticias

El doctor Martín Julián Jácome Luna, director del Hospital General zona oriente de San Juan del Río, alertó que ante la llegada de la temporada de la temporada de frío, y con ella el virus de la influenza, podría haber un rebrote por COVID-19 si no se atiende a los cuidados necesarios, ya que estos dos se pueden presentar en un mismo paciente.

“Es importantísimo para poder ayudarnos a nosotros y a nuestra familia, yo creo que es el punto más importante, que la gente haga conciencia de lo que estamos haciendo, si queremos salir adelante, yo creo que en conjunto lo vamos a hacer, si no va a ser muy difícil, con la llegada de influenza se prevé que pudiera incrementar, eso es un hecho, así es la influenza cada año nos produce una tasa de ataque muy importante de infecciones respiratorias, yo creo que las primeras causas de hospitalización, tanto de hospitales públicos y privados, y pues hay que tener mucho cuidado, imagínense una infección por coronavirus más aparte por influenza, eso sería desastroso para los pacientes, ambas enfermedades se pueden dar en el mismo paciente”, detalló Jácome Luna.

Ante esta situación, dijo que por ello es recomendable la vacuna contra la influenza, por lo que no debe la ciudadanía dudar en ponérsela, ya que también ayudará a evitar saturación en los hospitales, además de que se podrá diferenciar el virus.

Dijo, que el año pasado Querétaro registró 320 casos de influenza, y aunque hay personas que pueden soportar cualquier tipo de infección, hay otros pacientes con un alto índice de riesgo, como obesidad trastornos metabólicos con diabetes, hipertensión arterial, que son de los más vulnerables a padecer infecciones respiratorias.

“Nosotros tenemos establecidas áreas para la tensión COVID ya de otro nivel, ahorita con lo que tenemos, un espacio de 14 lugares es más que suficiente para la cantidad que estamos recibiendo de pacientes con infecciones respiratorias agudas graves que se llaman IRA, aquí metemos prácticamente de todo, hay veces que nos mandan pacientes con problemas cardíacos, problemas de tuberculosis, problemas de insuficiencia renal crónica que asemejan también con el COVID, eso los estabilizamos y los regresamos a sus áreas de origen”, destacó.

Finalmente mencionó que en cuanto a rebrotes por el día 15 de septiembre, no se han presentado en mayor riesgo, sin embargo no están exentos, ya que hay algunos lugares donde se están dando, sin embargo, hay un desfase en casos de dos a tres semanas con respecto a otros lugares.

“A nivel nacional hay rebrote, ya ee están dando también en algunos estados, nosotros no estamos exentos, aquí en San Juan del Río y por lo pronto estamos viendo lo que hace tres o cuatro semanas que se dieron en otros lugares, como por ejemplo Querétaro, San Luis, etcétera, todavía no llegamos a disminuir nuestros números porque por lo tanto no podemos decir que podríamos llegar a un rebrote en este estado, estamos en la lucha diaria, y sí, esto tiene que servir mucho a parar sensibilizar a la gente, la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, el evitar algunos factores como el tabaquismo, los lugares cerrados y las fiestas”, precisó.

Mientras tanto recomendó a los ciudadanos no dejar de lado todo lo que las autoridades sanitarias han estado diciendo, ya que es importante que se consideren, y ahora aún más ante la presencia de la influenza y del COVID-19 al mismo tiempo.