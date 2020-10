Obras en Zona Oriente ocasionan problemas de suministro de agua

Pide JAPAM comprensión ante cortes inesperados de este vital líquido.

Por Josefina Herrera

Pachelli Demeneghi Rivero, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), mencionó que con los trabajos en obra que se están realizando en algunas calles de la zona oriente en San Juan del Río, han ocasionado algunas inconformidades en la ciudadanía porque termina afectando el suministro de agua, pero ante todo pide de su comprensión, ya que al ser máquinas grandes llega a afectar la red, pero están pendientes de darle atención en el menor tiempo posible.

“Cuando llegamos a tener desabasto de suministro hacia la población, algunas fugas que se nos están ocasionando por las obras de la zona oriente que son de gobierno del estado y que son entendibles, son máquinas grandes, son equipos muy pesados que están trabajando y a la hora de estar levantando el asfalto, banquetas que están renovando, pues se llevan nuestra red y tenemos que estar muy al pendiente, y eso nos ha obligado a parar algunas veces los pozos de la zona oriente, y bueno le pedimos ahí a la ciudadanía paciencia y una disculpa por lo que esto se genere, es derivado de estos trabajos que se están llevando a cabo” indicó Demeneghi Rivero.

Por otro lado, también informó que se han derivado algunos problemas con la Comisión Federal, en cuanto al suministro, ya que se requieren de tres fases para poder trabajar los pozos, y a veces les ha resultado complicado echarlos andar por falta de ellos, situación que también ha causado la molestia de los vecinos del lugar.

“Luego no tenemos la forma de echarlos a operar por la falta de suministro, entonces cuando avisamos a los usuarios que no tenemos la suficiente capacidad energética para echarlos andar nos dicen, oye pero si tenemos prendida nuestra tele, nuestro foco, cómo es que ustedes no tienen operando los pozos, pero es que no es la misma energía que se necesita para eso, para operar un pozo, y bueno estamos haciendo un esfuerzo para emparejar esa parte financiera que no recibimos, pero aún así no hemos dejado de trabajar en la organización”, agregó.

Señaló que aunque están teniendo este tipo de problemáticas derivado de la falta de recaudación por apoyo económico a la familia, por las obras en zona oriente y el suministro eléctrico, la dependencia está logrando sacar adelante los proyectos que se tienen ya contemplados, y los cuales garantizarán una mayor eficiencia en brindar a la ciudadanía el vital líquido, sobre rodo para las zonas que ha sido una necesidad importante.

Mientras tanto pide a los vecinos de la zona oriente que traten de prevenir agua dentro de sus posibilidades, y también tener paciencia, ya que las obras que se están realizando en su zona serán de gran beneficio, además de estar atentos a los distintos canales de comunicación de JAPAM, donde continuamente se está informando de los cortes que se van generando y que son necesarios para seguir avanzando.