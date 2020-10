Incrementó consumo de agua hasta un 30%

El alto consumo se ha mantenido durante la pandemia.

Por Josefina Herrera

Noticias

Pachelli Demeneghi Rivero, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), informó que durante confinamiento el consumo de agua incrementó hasta un 30 por ciento, y éste aún se ha mantenido a pesar de que ya prácticamente se reactivaron casi todas las actividades.

“No ha bajado el alto consumo en casa, obviamente siguen en sus domicilios, muchos siguen en casa, algunas empresas todavía no están trabajando al 100 por ciento, tuvimos empresas que realmente cerraron al 100 por ciento, otras parcialmente, otra se pararon el 50 por ciento, entonces sí definitivamente al estar la familia completa confinada, tenemos que se le baja más al sanitario, que se lavan más las manos ahorita con toda esta situación, sí efectivamente aumentó un 30 por ciento el consumo en la vivienda”, detalló.

Dijo, que a pesar de que se les otorgaron cinco mil litros gratuitos de agua a cada usuario, también el consumo incrementó debido a que estuvieron en confinamiento, pero en este momento, hay desempleo, aún hay personas de la tercera edad, estudiantes, embarazadas que no han podido regresar a sus actividades cotidianas y por ello continúan consumiendo más el vital líquido.

Además, mencionó que muchas veces los usuarios no se dan el tiempo para leer el historial de su recibo, y ahora es cuando recienten el consumo excesivo del agua y piensan que les llegó un mayor incremento sin ponerse a pensar el por qué están pagando más.

“Sí, mucha gente a veces no te pones a leer con atención el desarrollo de tu recibo, nada más es el total y si no estoy en casa por qué está llegando mas cara el agua, no estaba llegando así, es que te dimos un subsidio de cinco mil litros, tienes tanta gente en tu casa confinada ahorita, ya no tienes el subsidio, ya terminó, tienes gente confinada, no pues sí, no me había dado cuenta, pero sí”, agregó.

Al respecto, hizo un llamado a la ciudadanía para que a pesar de que están en estas circunstancias de confinamiento, cuiden más del vital líquido, ya que es importante que también estén conscientes de lo que se están consumiendo en cada casa.

Indicó que mientras estén estas condiciones de salud, es probable que se siga presentando este incremento en el consumo del agua.

En cuanto a la recaudación, mencionó que también bajó mucho debido a que muchas industrias dejaron de operar, pero ahora que ya se están reactivando nuevamente está incrementando el tema de cobranza.