Presenta Jorge Luis Montes su informe de actividades

El diputado federal, Jorge Luis Montes.

Por Josefina Herrera

El diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves, rindió este miércoles su segundo Informe de actividades desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y a través de una transmisión en vivo, resaltando principalmente la representación popular que ostenta y que le ha permitido la experiencia de ser gestor de la sociedad ante diversas autoridades, tanto federal, estatal y municipal.

Recalcó la promesa que hizo durante campaña para mantener la cercanía con los ciudadanos, por lo que puso a disposición dos casas de enlace, ubicadas en los municipios de San Juan del Río y Ezequiel Montes, además de una oficina itinerante que tiene como objetivo recorrer las comunidades para atenderlos de manera personal.

Dentro de su informe destacó que a lo largo de este segundo año de gestión, ha atendido 665 peticiones ciudadanas, entre apoyos y asesorías jurídicas, “las necesidades son muchas y no habría dinero que alcance, por eso, sumando esfuerzos entre la ciudadanía y su servidor hemos implementado un sistema para ampliar los recursos de las comunidades”, agregó.

Además mencionó que también ha impulsado de manera conjunta las iniciativas pendientes para cimentar el proyecto alternativo de nación, que es el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

El representante legislativo también reconoció la ardua labor de los trabajadores de la salud, por su vocación de servicio en la primera línea de defensa en contra del COVID-19, además de expresar su solidaridad para quienes lamentablemente han sufrido pérdidas de algún ser querido a lo largo de esta pandemia.

Resaltó que este segundo año legislativo ha sido atípico, debido a la suspensión de actividades dentro de la Cámara de Diputados debido al confinamiento social a causa del COVID-19, sin embargo trabajó en 53 sesiones en Pleno y al igual que en todos los demás sectores, la Cámara de Diputados también se vio obligada a suspender las actividades parlamentarias para evitar una mayor propagación del virus, desahogando temas prioritarios en periodos extraordinarios.

“Hasta la fecha he dado mi mejor y máximo esfuerzo para corresponder a la confianza que depositaron en su servidor el día de la jornada electoral, nada me impulsa más que la responsabilidad de no fallar a esa confianza, sé bien, que no hay almohada más cómoda para reposar los sueños que la conciencia tranquila”, expresó.

Asimismo, también indicó que el primero de Julio del 2020, entró en vigor el Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que sustituyó al TLC, y para ello, fue necesaria la armonización de seis leyes en materia de protección industrial, derechos de autor, entre otras.

Montes Nieves, informó que se ha enfocado en acudir a diversas colonias y comunidades a otorgar apoyos en material de salud como cubre bocas, gel anti bacterial, oxímetros, entre otros insumos médicos, “hemos concentrado nuestros esfuerzos en la seguridad alimentaria, mediante la donación de despensas a familias de escasos recursos, sobre todo de quienes por la pandemia han visto disminuidos sus ingresos”, agregó.

En el tema de Finanzas Públicas, Control y Fiscalización del Gasto, dijo que los Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), decidieron organizarse, para efectos de los trabajos parlamentarios, en coordinaciones temáticas como espacio de deliberación interna constituido por diputadas y diputados para el estudio y análisis de diversos asuntos.

“Tengo el honor de haber sido electo por mis compañeros y compañeras diputadas, como coordinador de Finanzas Públicas, Control y Fiscalización del Gasto, que tiene como objetivo apoyar a los integrantes de nuestra fracción en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría”, detalló.

Por otro lado remarcó las iniciativas más importantes que fueron aprobadas durante su gestión, como es el no incrementar ni crear nuevos impuestos, no endeudar más al país, no crear nuevos impuestos, no incrementar los impuestos existentes.

“El combate a la corrupción y la austeridad, son dos mecanismos que han permitido al gobierno federal, ahorros importantes, gracias a estas reformas se está haciendo más con menos, sin afectar el bolsillo de los ciudadanos, como era costumbre anteriormente”, indicó.

Agregó que además se aprobó un paquete de reformas legales para apretar el cinturón al gobierno y dedicar la mayor parte del presupuesto a fortalecer los programas sociales como duplicar el monto de las pensiones de los adultos mayores, las becas para el bienestar Benito Juárez, que abarcan a estudiantes de todos los niveles para que, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de continuar sus estudios desde la educación inicial, básica, media superior y superior, el programa de jóvenes construyendo el futuro, así como créditos a la palabra que permiten a los pequeños y medianos empresarios acceder a financiamiento para iniciar o incrementar un negocio, la creación de las universidades para el Bienestar Benito Juárez, un modelo de universidad 100 por ciento gratuito, lo que significa que no se cobran cuotas por admisión, colegiaturas o servicios educativos a lo largo de toda la carrera.

La creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ha permitido al Gobierno Federal recuperar importantes montos de dinero, fruto de la corrupción de exfuncionarios, el 10 de febrero del presente año, el Fiscal General de la República entregó un cheque por 2 mil millones de pesos, fruto de la creación de este Instituto.

En lo que respecta al INSABI, dijo que se aprobó la reforma a Ley General de Salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, para así optimizar el sistema de este rubro y lograr brindar atención médica, medicamentos y los insumos necesarios de forma gratuita a todas las personas que carecen de Seguridad Social, bajo los criterios de universalidad e igualdad.

Destacó que otro de los logros fue el Retiro del Fuero al Presidente, señalando que fortalecer la división de poderes es fundamental, para la consolidación de la democracia del País, y por ello era necesaria una reforma Constitucional que equilibrara la balanza de poder, mediante una modificación al texto constitucional en sus artículos 108 y 111, que permitiera proceder penalmente en contra del Presidente de la República durante su encargo por delitos de corrupción, traición a la patria y delitos electorales, así como los delitos del fuero común, como a cualquier ciudadano.

“Con nuestras reformas hemos limitado a los corruptos, hemos eliminado privilegios fiscales que perjudicaban a millones y beneficiaban a unos cuantos, hemos eliminado los lujos del gobernante, para ampliar programas sociales, no hemos hecho otra cosa que dedicarnos a revertir los daños causados por la oligarquía que nos mal gobernó por muchos años, estamos haciendo añicos los privilegios del que gozaban a la mala, perdón señores, pero atrás de la raya por favor, que estamos trabajando, y lo siento pero hoy son primero los pobres”.

Finalmente indicó que mediante una reforma constitucional al artículo 28 de la Carta Magna, se prohíbe la condonación de impuestos y las exenciones de impuestos.