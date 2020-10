Párrocos brindan santos óleos a enfermos graves de COVID-19

Acuden párrocos de San Juan del Río a brindar santos óleos a enfermos graves de COVID-19 a sus casas.

Por Josefina Herrera

Tras el anuncio que diera a conocer hace algunos días la diócesis de Querétaro, en destinar a un grupo de párrocos que pudieran acercarse con los enfermos graves de COVID-19 para ofrecer los santos óleos, el padre Luis Miguel Pintor Paulín, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista de San Juan del Río, detalló que a pesar de que no han recibido la capacitación sobre este ofrecimiento, ya lo están llevando a cabo en el municipio.

“Sí fue una sugerencia que nos hicieron de nombrar a dos sacerdotes por decanato de la diócesis de Querétaro, que es todo el estado de Querétaro y siete municipios de Guanajuato, vieron esa necesidad de nombrar a dos sacerdotes que tuvieran más o menos juventud, buena salud, disponibilidad para atender a los enfermos de COVID, sobre todos los que están en casa en el auxilio espiritual”, entonces se nombraron aquí en el decanato, pero pues no habido la capacitación que se les daba, en los demás decanatos también ya se han nombrado pero falta esa parte de la capacitación, ver cómo atenderlos”, informó.

En este sentido, mencionó que a aunque todavía no reciben tal capacitación, ellos ya están realizando esta práctica para quienes se los solicitan, acuden a sus casas con todo el equipo de protección, y después de la visita se checan, y si llegan a presentar algún síntoma se aíslan.

Además, dijo que esta práctica aún no es permitida en los hospitales, solamente en las casas de los pacientes, esto porque aún no se llega a un acuerdo entre la diócesis y la Secretaría de Salud.

“En los hospitales pues no hay esa posibilidad, de entrada todavía están en diálogo las autoridades sanitarias y el encargado de la pastoral de la salud de Querétaro para poder tener el acceso a los hospitales que son destinados al COVID, sobre todos los públicos, y bueno pues si no hay esa intención de los hospitales, en las casas que están los dos padres encargados y también cuando llega a acudir alguna persona a la Parroquia pues sí atiende, siempre con las medidas de seguridad que se piden, aunque no nos han dado el curso, ni la capacitación pero sí se ha acudido a quienes lo solicitan”, explicó.

El vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, también dijo que hay quienes por las condiciones de salud prefieren hacer una video llamada para no poner en riesgo a ningún familiar o a alguien cercano, pero de antemano mencionó que no es posible realizar la confesión por ese medio.

Asimismo recomendó a la ciudadanía a que únicamente soliciten la visita de los padres para quién realmente lo necesite, ya sea que está más delicado de salud por COVID-19.

“La idea es que las personas que no están muy graves, pues no lo soliciten si no tienen esa necesidad, que tengan su guía espiritual por la redes sociales, el internet, la televisión y cuando están en casa, con la salud desgastada pues sí, se puede pedir esta ayuda cumpliendo con las medidas, el uso de cubrebocas, la careta, los guantes y el traje”, refirió.