Teme equipo de Aurelio Domínguez guerra sucia

Su representante legal aseguró que se acordó que se continuará con el proceso de las denuncias una vez que concluya el periodo electoral

Luego de que en redes sociales el candidato a la Rectoría, Aurelio Domínguez González, denunciará que fue citado a la oficina del Abogado General de manera irregular y sin especificar el motivo, así como que fue objeto de hostigamiento; ayer pasadas las 11:00 horas se presentó en el edificio de Rectoría acompañado por estudiantes, académicos y la candidata Guadalupe Zaldívar a la cita.

Entre porras y aplausos, alrededor de las 11:30 el académico ingresó a la oficina del abogado, acompañado por su representante legal, María Guadalupe García Alcocer, así como algunos integrantes de su equipo de trabajo.

A su salida, García Alcocer, destacó que Aurelio Domínguez al ser candidato se encuentra impedido para dar entrevistas; por lo que en su calidad de representante legal informó que se les entregó un escrito donde se notifica al candidato el porqué del citatorio, mismo que aseguró que no se había leído, por lo que dijo desconocer la acusación.

Ante esta situación, compartió que se había logrado un acuerdo entre los que se encontraban en la mesa para resolver este tema una vez que pase el proceso electoral, a fin de que esto no se preste a una guerra sucia en el marco del proceso electoral.

“Nos dieron un escrito, ese escrito aún no lo leemos, pero vamos a leerlo una vez que pase el proceso electoral para que no ensucie a nuestra universidad; es una pena pensar que esto fuera cuestión de guerra sucia en este proceso electoral (…) Desconocemos la acusación, no la hemos leído, nos dieron un escrito y va a notificarse una vez pasado el proceso electoral”.

La representante legal del candidato denunció que desde el momento del registro se presentaron situaciones “que no eran del todo claras”, pues se tuvo que repetir en cuatro ocasiones el acta, ya que se les solicitaba un documento que no se precisaba en la convocatoria; asimismo, consideró que la notificación que recibe el candidato en el marco del proceso electoral podría prestarse a un tema de guerra sucia.

Cabe destacar que entre las acusaciones hechas por el académico a través de sus redes sociales, destaca la de hostigamiento por parte de instancias universitarias desde el pasado febrero, cuando fue destituido de su cargo como Secretario Académico.