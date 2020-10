Rescate desde el encierro

POR MARÍA ELISA RENTERÍA MORENO

Amanecí preguntándome adónde va el tiempo… el tiempo que vivo, el que he vivido, desaparece como agua entre mis dedos.

Llegó la noche y me fui a dormir el día primero de septiembre… Al despertar ya pasaron las fiestas patrias… ¿Qué pasó con el día del grito? ¿Cómo fue que la comida del 16 se convirtió apenas en un suspiro? Y el trece que festejamos a Mau, ¿dónde se está escondiendo?… Llego al 20 de septiembre casi sin darme cuenta, recuerdo que ya va a ser el cumpleaños de Marisita y viene a mi mente Marcelo, mi nieto…

Marisita ya es mamá. ¿De veras ha pasado tanto tiempo desde que la tuve por primera vez en mis brazos?… Está a punto de concluir septiembre y se avecinan los cumpleaños de Becky y Pau, mis chiquitas… ¿Y Sofía qué? La hija de Becky… Siento que mi niña cuida a otra niña… Y no queda ahí la cosa… En el vientre de Pau, la más pequeña, se está gestando Valentina, mi tercera nieta… La familia sigue creciendo mientras el tiempo se va escapando.

Las horas son minutos, cada día parece una hora y las semanas, los meses, los años, ya no rinden como cuando era niña. En aquel entonces me sobraban horas para vivirlas… Las fechas especiales como mi cumpleaños, el Día del Niño, la Navidad o las vacaciones tardaban muchísimo en llegar. Hoy se van tan rápido que casi siento que tengo que correr detrás para alcanzar a atisbar un pedacito y guardar el aroma en mis frascos de tesoros, esos que están almacenados en el rincón más tibio de mi alma, a donde acudo cada vez que los quiero revivir.

Hay veces que los recuerdos tan celosamente guardados repentinamente se escapan… Una canción, una película, un encuentro con amigos o alguna fotografía me llevan inesperadamente a otro lugar, otra época, otro yo. Entonces vuelvo a estar ahí, me traslado con la memoria y camino de nuevo aquellos sitios donde estuve, abrazo de nuevo a los amigos que ya se fueron, me río o lloro con los que residen en mi recuerdo.

Y como Penélope, veo mi cara en el espejo y me digo: “Esa no soy yo… la que recuerdo es diferente. No es mi reflejo”.