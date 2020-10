Mantiene SSPM operativos para vigilar aforos

Seguirán vigilando que se cumplan medidas sanitarias en la población.

Por Josefina Herrera

Noticias

Fernando Ferrusca Ortiz, secretario de gobierno del municipio de San Juan del Río, informó que pese a la apertura y aforos nuevos que otorgaron las autoridades en algunos espacios, no pararán los operativos correspondientes para vigilar que éstos no se vean rebasados, puesto que aún la pandemia no ha pasado y no debe haber congregación de personas.

“Tenemos que seguir de manera muy juiciosa las indicaciones porque el tema de la pandemia está muy lejos de terminar, todavía nosotros vamos a seguir vigilante del tema pues evidentemente tendremos intervención cuando los aforos se rebasen con respecto a lo que está establecido con la Sombra de Arteaga, que eso es digamos la indicación que hay”.

En este sentido, indicó que lo positivo ante la reapertura de estos nuevos espacios e incremento de aforos ayudarán sin duda a reactivar la economía, sin embargo, la gente debe estar muy consciente que aún debe cuidarse y tomar sus precauciones, esto debido a que aún se siguen dando reuniones masivas y las autoridades han tenido que intervenir.

“Se reactiva nuevamente la economía, más gente pues vuelve a sus actividades que ya estaban reanudadas, hoy podrán hacerlo con un aforo todavía mayor, pero pues hay que continuar con las medidas sanitarias, esas no se deben relajar, ya todo mundo a estas alturas sabemos cuales son, el uso de cubrebocas, la sana distancia y por supuesto el lavado frecuente de manos”.

Dijo que es importante que la ciudadanía también considere que las decisiones que están tomando las autoridades es para volver a reactivar lo que dejó el confinamiento, sin embargo, también es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos cuidarse, esto debido al retroceso en cambio de semáforo, sobre todo porque aún hay actividades que no están aún permitidas.

“Recordar que todavía algunas actividades que hasta que no se determina el semáforo verde, y creo que de las que más podrían estar inquietas algunas personas por saber es el tema de los eventos masivos, los centros recreativos, conciertos, ferias, este tipo de actividades continúan suspendidas, todo lo que son parques, balnearios al 30 por ciento de ocupación, y solamente si son espacios abiertos, los lugares como centros nocturnos, bares y salones de eventos al 30 por ciento de ocupación, y creo que son de los principales, espacios públicos al 75 se incrementaron, el comercio en general 75 por ciento, considerando por ejemplo que deben entrar a los mercados, a los tianguis preferentemente una persona por familia”.

Al respecto, señaló que las autoridades continúan haciendo lo propio para vigilar hasta donde está permitido, pero se debe actuar en coordinación con la ciudadanía, sobre todo estar conscientes y no exceder, ya que también está en juego su salud y es lo más importante, cuidarse entre todos para lograr salir de la pandemia, de otra manera será muy perjudicial para todos.

Nuevamente recordó que deben evitarse reuniones masivas, ya que la propagación del virus continúa, y es necesario que por el momento se eviten.