Jorge Luis Montes da positivo a COVID

Su estado de salud es estable y se encuentra aislado en su casa.

Por Josefina Herrera

Mediante un comunicado de prensa, el diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se encuentra aislado en su casa con todas las medidas indicadas por el sector salud.

Cabe señalar, que el sábado pasado se había convocado a una de rueda de prensa para dar la lectura de su informe legislativo, correspondiente a su distrito, sin embargo al comenzar a sentirse mal, decidió cancelarlo y de inmediato dar aviso a los distintos medios de comunicación.

“En cuanto sentí los primeros síntomas, acudí al médico me hice la prueba y salí positivo para COVID-19, en ningún momento he estado hospitalizado, he estado en mi domicilio bajo estrictas medidas preventivas”.

Indicó que desde hace algunos días se comenzó a sentir mal, dolor de garganta y malestar de una gripa, el cual fue aumentando, por lo que decidió tomar las medidas de sana distancia, como lo ha recomendado la autoridad sanitaria, “no había tenido una sintomatología de esta forma, siguió el malestar físico generalizado y decidí hacerme una prueba rápida que salió positiva y posteriormente en la prueba de laboratorio me dio la confirmación”.

El Legislador mencionó que al enterarse de portar el virus del COVID-19, de inmediato decidió cancelar la lectura de su informe en dos de los municipios en los que tenia prevista su visita y que forman parte de su Distrito, San Juan del Río y Ezequiel Montes, agendados para el día viernes 9 y sábado 10 de octubre.

“Estoy prácticamente con una mejora muy importante pero deberé seguir los protocolos para no exponer a nadie más y cortar cadena de contagios, estaré haciéndome pruebas de acuerdo a las indicaciones médicas para confirmar cuando el virus desaparezca de mi cuerpo, y no he estado hospitalizado”.

Asimismo informó que desde el pasado 7 de octubre, día en que presentó su segundo informe, desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, ya comenzaba a sentir algunos síntomas relacionados al COVID-19, por lo que de inmediato decidió aislarse y realizarse la prueba para tener mayor certeza.

Montes Nieves no descarta la posibilidad de haber contraído el virus en la Ciudad de México, en un pequeño restaurante, cerca de San Lázaro, “puede ser que me contagie en una fondita donde desayuno en Ciudad de México, pero no tengo la certeza porque el día del informe virtual ya tenía algunos síntomas, de hecho se nota como me raspa la garganta y en un momento casi comienzo a toser”, detalló.

En este sentido, también indicó que sus colaboradores y compañeros diputados con los que convive de manera cotidiana, como son Beatriz Robles, se están también realizando las pruebas correspondientes.

Dijo que estará aislado durante 21 días, y una vez transcurrido este tiempo nuevamente se realizará una prueba para conocer su estado, y aunque menciona sentirse mucho mejor, no se ha visto con estado grave, aunque si está cumpliendo con lo señalado por el servicio médico, cumpliendo con un tratamiento a base de inflamatorios y antibióticos.

Respecto a sus actividades ante la Cámara, el diputado indicó que se hará la otra prueba el domingo o lunes para definir, “hablaré con Mario Delgado para ver los temas que vienen, veré si tenemos votaciones comprometidas y si es así pediría licencia temporal para que se puedan garantizar los votos en el pleno, esto es algo que permite perfectamente nuestra Ley del Congreso pero que no se hace frecuentemente, para eso son los y las diputadas suplentes para garantizar la tarea parlamentaria”, concluyó.