SE ACERCA DODGERS

Puso la serie 3-2 al derrotar 7-3 a Bravos de Atlanta

AGENCIAS

Los Dodgers sobrevivieron y prosperaron en el primero de lo que esperan sean tres juegos de eliminación en tres días después de que Will Smith le pegó un jonrón a Will Smith y eso no se puede compensar.

Su joven receptor aplastó un jonrón de tres carreras en la ventaja ante el relevista veterano de los Bravos y Corey Seager continuó su octubre de todas las edades con dos jonrones más en una remontada de 7-3 el viernes por la noche en el Juego 5 del mejor de siete.

Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Globe Life Field. Atlanta lidera la serie, 3-2, y Walker Buehler comienza el Juego 6 para los Dodgers el sábado mientras continúan su intento de superar las probabilidades después de perder los primeros dos juegos y tres de los primeros cuatro.

Entrando en 2020, 87 equipos se habían quedado atrás 3-1 en cualquier serie de postemporada al mejor de siete. Solo 43 de ellos sobrevivieron al ganar el Juego 5, y 13 de ellos (30%) procedieron a ganar los últimos dos juegos y la serie. Los Dodgers ahora están detrás de una serie de este tipo por 12a vez en su historia, habiendo perdido las 11 anteriores.

Pero este es, después de todo, un equipo de los Dodgers que compiló el mejor récord del béisbol esta temporada gracias a jugadores como Seager y Smith, y el mejor bullpen de la liga, que permitió una carrera en siete entradas el viernes.

Seager lo ha estado haciendo todo octubre y especialmente esta serie. Ha establecido un récord de franquicia de carreras impulsadas en una serie de postemporada (10), empató el récord de franquicia con cuatro jonrones en una serie de postemporada (Steve Garvey en 1978, Duke Snider en 1952 y ’55) y es el tercer jugador de los Dodgers con múltiples jonrones en un juego de eliminación, uniéndose a Adrián González (2013) y Shawn Green (2004).