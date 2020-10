Iglesias mantienen ocupación del 40%

El padre Luis Miguel Pintor Paulín, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista en San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

El padre Luis Miguel Pintor Paulín, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista en San Juan del Río, comentó que el aforo en las iglesias incrementó a un 40 por ciento, que es lo que hasta el momento tienen permitido, de acuerdo a las indicaciones diocesanas, por lo que han cuidado muy bien que no rebase de ese aforo permitido.

En este sentido detalló que como las bancas no son removibles, adecuaron para que se respeten los espacios y la distancia entre los feligreses, aunque sabe que cuando va una familia entera y están en el mismo entorno pueden ocuparla.

“Se permite un aforo ya mayor del 40 por ciento, de acuerdo a la indicación diocesana que no rebase, hemos ocupado la limitación de los templos, guardando la distancia, entonces a veces los templos, como las bancas ya están fijas o no se pueden mover, o no se pueden sustituir por silla, entonces lo que se hace es que si viene una familia completa, mamá, papá, dos o tres hijos, se sienta una sola familia en una sola banca, entonces ahí pues ya no hay riesgo de que se contagien, aunque no guarden la distancia en un mismo entorno, en una misma familia no hay ese riesgo”.

Respecto a si se han visto en la necesidad de evitar el paso de algunos feligreses, mencionó que sí se ha dado, debido a que no contemplan los horarios, ya que mientras más se acerca la hora de inicio de la misa, se va llenando el cupo y hay menos posibilidades para quienes van llegando más tarde, además de que hay personas que vienen de comunidades a realizar algunas compras y desean aprovechar para asistir a la celebración.

“Lo que estamos tratando de hacer ahora con el aumento pues nos piden no rebasar la capacidad de templo, en algunas ocasiones sí, sobre todo cuando ya fue avanzando el tiempo, si venía mucha gente, sobre todo de las comunidades, de las colonias que vienen a hacer sus compras, entonces venían misa y querían entrar y ya no había cupo, si hubo algunos casos de ellos, ahorita ya no es tanto, hasta eso que la gente más o menos ha entendido, se les dice que pues ya el aforo está lleno y pues ya no había la oportunidad y lo aceptan bien”.

Debido a esta situación, informó que las misas aún se siguen transmitiendo por los canales oficiales de la Parroquia, esto para que no tengan la necesidad de acudir al templo y puedan estar pendiente de la celebración, por lo que se seguirá realizando de esa manera hasta que nuevamente mejoren las circunstancias de salud, pero por lo pronto recomienda que sobre todo las personas más vulnerables tomen esta vía de acceso a la celebración para que no se arriesguen al salir de su casa.