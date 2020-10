Mejoran ventas en el mercado de artesanías de TX

Por Josefina Herrera

La venta de artesanía en el mercado Tequesquicalli de Tequisquiapan, ha mejorado hasta un 60 por ciento, así lo indicó Gabriela Tavera Torres, representante de los comerciantes de este lugar.

Luego de que se vieran severamente afectados, cayendo sus ventas hasta un 80 por ciento y tuvieran que cerrar temporalmente por la pandemia, poco a poco comienzan a recuperarse con la llegada de más turismo y visitantes al municipio, lo cual ha sido un gran alivio para ellos, ya que se han ido recuperando poco a poco.

“Yo sí espero que venga más gente, si se han ido incrementando las ventas la verdad, no mucho, ha sido poco a poco, pero sí ha sido paulatinamente, entonces para nosotros ha sido bueno, y si nos ha beneficiado porque las ventas estaban terribles, haz de cuenta cuando abrimos estábamos vendiendo un 20 por ciento, un 30 de antes de que cerrarán y yo calculo que ya ahorita las ventas están en un 50 a 60 por ciento, todavía nos falta pero es de entenderse porque todavía estamos en pandemia”.

En este sentido mencionó que hay mucha gente que aún no se anima a salir y es entendible, pero tienen la esperanza de que para finales de diciembre sus ventas incrementen hasta un 80 por ciento, lo que sería muy bueno para ellos.

“La verdad que sí ya se ve más movimiento, ya hay más participación de los visitantes, si ahorita estamos en un 50, 60, yo creo que para fin de año estamos en un 70, 80 por ciento que es muy bueno dada la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial, llegar a un 80 por ciento de nuestras ventas pues la verdad para nosotros ya está súper, yo calculo que para fin de año estamos llegando a este porcentaje de nuestras ventas y ya para nosotros esto es un hit, sería excelente dadas las circunstancias de la economía mundial, recuperarnos”.

Asimismo, mencionó que están siguiendo con todas las recomendaciones que les hizo Protección Civil, incluso contratar a una persona que se encargue en la entrada de tomar temperatura y colocar gel a los visitantes, y afortunadamente no han tenido ninguna observación por parte de estos elementos en las revisiones que les han realizado.

Dijo que únicamente tuvieron problemas con algunos ciudadanos al principio, ya que después de ingresar se retiraban el cubrebocas, lo cual ha sido un reto para ellos hacerlos entender, pero cada hay más conciencia y ya saben que deben de hacer uso de todas las medidas recomendadas por el sector salud.

“No te puedes estar peleando con la gente, siempre estábamos con la preocupación de que en ese momento entrará Protección Civil pues nos iban a llamar la atención, y así, fui a hablar con el jefe de ellos y le dije esta situación, y me dijo ahora si que no se preocupe no es la observación para ustedes, si entra Protección Civil y ve gente caminando con el cubrebocas abajo se le va a decir directamente a la persona, ustedes no van a ser amonestados y entonces nos ayudan un buen”.