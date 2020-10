Hoteleros se van recuperando

El regidor José Mejía Cruz.

Por Josefina Herrera

Noticias

Jesús Mejía Cruz, quien preside la Comisión de Comercio y Turismo en San Juan del Río, indicó que se ha tenido un mayor registro de turistas en el municipio, esto de acuerdo a la información que han brindado los distintos hoteleros, ya sea porque su estancia en el municipio es por placer o por negocios.

“En cuanto al turismo ya prueba de ello es que ya empezaron nuevamente los de los recorridos, sí, ya se empieza a ver más movimiento, los hoteleros han estado diciendo que no solamente han estado teniendo la parte turística, sino también ya empieza la gente a viajar que tiene que ver por negocios, por trabajo, ya empiezan a regularizarse un poquito más en tener ocupación, sin embargo pues sigue siendo muy bajo, esto es simplemente el hecho de que ahorita se dio banderazo y se empieza a ver apenas que se empieza a tener solicitudes, no solamente turística sino como también de habitaciones de gente que viene de negocios o de trabajo a final de cuentas”.

Asimismo, mencionó que aunque se han ido recuperando lentamente, también están buscando distintas estrategias para captar más turistas y de esa manera reactivar su economía.

En este sentido, manifestó que mediante sus estrategias está el reinventar el turismo, buscar otras alternativas que permitan no perder a los turistas ante esta nueva realidad y al mismo tiempo convivir con la pandemia.

“Yo creo que también lo que va a cambiar, lo que es una nueva realidad es que la gente en general estará cambiando su forma de hacer turismo, es decir ya no están planteándose hacer viajes largos, si no a lo mejor por recreación no poder tener o lo que era un momento diferente con su familia, pues se van a plantear viajes muy cortos, yo creo que San Juan del Río tendría o va capitalizar esa parte que mucha gente de la región desde lo que es del Distrito Federal, la parte de todo lo que es el Bajío, van a estar viniendo todas estas zonas y seguramente tendrá algún beneficio”

Señaló que mediante estas estrategias, también se busca el ofrecer distintas alternativas a los visitantes, ya sea con descuentos o distintas opciones para que no dejen de visitar el municipio, y así de alguna manera seguir reactivándose.

“En general a todas las escalas se están reinventando y están viendo de cómo poder ofrecer o generar algún tipo de oferta atractiva, pues en este caso para que también aquí localmente tengan algún beneficio la gente, la sociedad puedan seguir participando en cuestión de reactivar la economía”, refirió.