“Sin importar qué pasó ayer, cada amanecer hay que decirle a la vida, aquí voy otra vez”: Karina Castro

El DIF Estatal encabezó la Plática “Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”

Noticias

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, encabezó la Plática “Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”, con el objetivo de conmemorar este día y acercar información para prevenir esta enfermedad.

En su mensaje de bienvenida, la Presidenta del SEDIF, alentó a las mujeres queretanas a cuidar su cuerpo, realizarse autoexploraciones y acudir al médico en caso de sentir algún malestar.

“Es un día especial que me trae muchos recuerdos, yo pasé por una mastectomía bilateral radical

, la cual dejó muchas cicatrices en mí. Yo sé que el cáncer de mama no espera, no te avisa, por eso yo propongo que no sólo sea un día, que sean los 365 días del año los que estemos preocupadas por nuestra salud, porque es sorprendente cuando volteas y ya tienes cáncer o estás a punto de entrar a un quirófano. La salud es primordial en nuestras vidas”, dijo al agradecer la participación de varias especialistas que abordaron profesionalmente este padecimiento que afecta tanto a mujeres como hombres.

Durante este panel, que se transmitió de forma virtual, la Dra. María Adriana Ramírez Lozano, Responsable Estatal del Programa del Cáncer en la Mujer, invitó a las mujeres a acercarse a la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM) si tienen algún factor de riesgo o signos de alerta.

“El miedo es una de las principales causas de no practicarse los estudios a tiempo, el miedo hace que las mujeres no acudan en etapas tempranas a realizarse una exploración con el médico y un estudio de mastografía, por ello en los centro de salud y en las unidades médicas se les hace una invitación constante a practicárselo”, indicó Ramírez Lozano.

En este sentido, la Dra. Lourdes Vega Vega, Directora General del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), habló del tema “Opciones de tratamiento” y reconoció la importancia de este foro.

“Hoy tenemos resultados alentadores, mayores supervivencias, mejor calidad de vida y esto se debe a diagnósticos oportunos y que se han puesto al servicio de mujeres y hombres estudios tempranos que nos permiten que los tratamientos sean menos agresivos y más precisos”, enfatizó la Directora del HITO.

Asimismo, la ginecóloga, Dra. Alma Rosa Alcántara Obregón, Ginecóloga, expuso la conferencia “Prevención, Detección y Tiempos”, recordando que la prevención es la clave para salvar vidas.

“El cáncer de mama es lamentablemente uno de los canceres con mayor incidencia a nivel mundial, es algo que nos preocupa y que nos puede costar la vida, pero también piensen que está en nuestras manos poder evitar llegar a este diagnóstico. Si nos enfocáramos a prevenir y no lamentar podíamos disminuir los casos nuevos que se presentan”, aseguró la ginecóloga Alcántara Obregón.

En la plática también se escucharon los testimoniales de mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, como Laura Espinoza de los Monteros y Paulina Zárate Mendoza, quienes demostraron que tener una actitud positiva ante la enfermedad, es de suma importancia para combatirla.

“Hoy tengo una segunda oportunidad de vida, me siento orgullosa y he aprendido muchas lecciones a partir de que me detectaron el cáncer de mama. Mi fortaleza como persona, amiga y madre, ha sido completamente distinta”, destacó Laura Espinoza al narrar su experiencia de vida.

Durante este evento, el Sistema Estatal DIF en coordinación con la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM) Querétaro, regalaron 150 mastografías con previa cita.