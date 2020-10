Suspenden colectas y posada

Realizarán entrega de cobijas y juguetes casa por casa y con recursos propios.

Por Josefina Herrera

Noticias

La presidenta del DIF municipal de San Juan del Río, Malena Ruiz de Vega, informó que debido a la contingencia por el COVID-19, se verán en la necesidad de cancelar las colectas tanto de cobija como de juguetes, ya que ambas requieren de aglomeraciones, por lo que esta vez tendrán que realizarse con propios recursos.

“Sí hemos estado pensando de qué manera llevarlos a cabo para no cancelarlo, sabíamos que hacíamos por la colecta de cobijas, la colecta de juguetes, hacemos las entregas reuniendo los grupos a las comunidades, de las personas y ahora debido a la pandemia estamos viendo qué camino tomamos, a lo mejor no hacemos colecta más que nosotros con lo que nuestros propios recursos podamos hacerlo, llevar cobija porque también sabemos que las condiciones no son óptimas para estar convocando a una colecta, las personas pues ahorita están en una situación económica muy afectada, entonces con el propio recurso del DIF hemos pensado comprar cobijas”.

En este sentido señaló que cuentan con un padrón de adultos mayores de cuatro mil, por lo que en esta ocasión el mismo DIF tendrá que acercarse a las comunidades a realizar la donación para que no quede totalmente suspendido.

“Ya tenemos nuestro padrón de adultos mayores y pensamos ir a las comunidades, casa por casa a entregar a las comunidades donde siempre es como que el frío más intenso, y la verdad que toca que son las más pobres, entonces iré casa por casa, comunidades pequeñas, y bueno nuestros grupos de adultos mayor también, visitar casa por casa va a ser mucho más trabajo pero no queremos que la pandemia cancele este apoyo que tanto necesitan”.

En cuanto a la donación de juguetes, mencionó que tendrán que visitar sólo comunidades pequeñas y apoyarse con los delegados, así como visitar la casa de los niños que están más necesitados para que reciban sus regalos.

Asimismo indicó que lo más probable es que tengan que ser canceladas las posadas, ya que requería de la congregación de mil personas en el auditorio del CECUCO, y por ser grupos vulnerables, tal vez para entonces la situación de riesgo en la salud no haya mejorado.

“Las posadas no se harán porque reuníamos casi mil personas en el CECUCO, para la posada no sé la verdad y nos han avisado pero yo supongo que no, ya hasta la feria cancelaron, entonces yo creo que no”, concluyó.