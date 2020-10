Preocupa empleo a trabajadores con diabetes

Fundación Chabely detectó cerca de 200 trabajadores del municipio de San Juan del Río con este padecimiento.

Por Josefina Herrera

Adriana Isabel Guerrero Pachuca, presidenta de Fundación Chabely, mencionó que se encuentran trabajando en colaboración con algunas empresas de San Juan del Río para brindar atención a sus trabajadores que presentan diabetes, sobre todo por ser de los grupos vulnerables ante el COVID-19.

Señaló que ante el panorama que se vive en el cuidado de la salud, los trabajadores de mayor vulnerabilidad temen perder su empleo, esto luego de las medidas que se tomaron para aislarlos por el riesgo de salir afectados ante la posibilidad de un contagio.

“Pues es un proceso que tenemos que ir a ver a las empresas, al área de recursos humanos y lo importante es que la empresa que empezó a trabajar con nosotros por la que nos recomendó con los demás, porque hemos regresado a trabajadores a su labor de trabajo que es lo importante, la idea empezó porque la gente con la situación o con la enfermedad de diabetes se estaba deprimiendo mucho porque tenía miedo de perder su empleo, claro que no lo iba a perder pero la misma situación de la enfermedad los hacía retroceder, entonces ahora con los cuidados y todo ello están regresando a trabajar”.

Actualmente está trabajando con 10 empresas para brindar este tipo de atención a los trabajadores con este padecimiento, incluyendo la terapia psicológica, ya que considera que la pandemia los alertó aún más, ya que comenzaron a deprimirse por la situación de vulnerabilidad, pero la labor que están haciendo es el animarlos y tratar su enfermedad para que cumplan con sus labores cotidianas.

“Empezamos con CANACINTRA que nos dio la oportunidad a empezar a trabajar con empresas, empezamos con la empresa Extra de aquí de San Juan del Río, y actualmente ya nos abrió las puertas grupo de industriales, y ahorita empezamos como con 10 pacientes, de los cuales ya hemos regresado cuatro pacientes, entonces eso mismo nos abrió las puertas con industriales, y pues estamos trabajando en todo esto”.

Indicó que es importante trabajar mucho también desde el área psicológica, para que no les afecte más su salud y puedan realizar sus actividades normales y sin el miedo a perder su empleo por tener el padecimiento de diabetes.

“Ellos más que nada nos necesitan, claro que hacen su trabajo desde casa pero a veces tienen que ir y también está la parte esa, la que ellos también dicen que los pacientes se deprimen, empiezan a tener muchas convulsiones que los afectan a ellos”.

Asimismo mencionó que en cuanto a las jornadas en tratamiento de diabetes que estaban realizando con el municipio, quedaron suspendidas cuando entró la pandemia, pero la Fundación había detectado cerca de 200 trabajadores con este padecimiento, de los cuales se estaban tratando 40, pero debido a que no podían tener acercamiento con ellos, el programa se detuvo por lo que espera que se vuelva a retomar.

“Si lo cancelamos, pero con la regidora de salud Luz Virginia estamos volviendo a retomar, como se dan cuenta apenas estamos retomando todo, pero estamos trabajando, ahí no hay fecha de cuando volvemos a retomar, en esta jornada fueron 40 pacientes pero lo que pasa es que con nosotros con presidencia hicimos un convenio de que íbamos a ir a sus lugares de trabajo porque luego no tengan tiempo o eso, íbamos a ir y entonces ahí está el detalle, y como ahorita todavía no se puede, como se aglomera mucho la gente no podemos acudir, pero de eso lo vamos a retomar cuando esto se recupere, las estadísticas en presidencia son casi 200 con diabetes y en este caso estuvimos trabajando con 40 porque se cortó por la situación”.