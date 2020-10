Una vergüenza la eliminación de los fideicomisos: Mauricio Kuri

Por Laura Valdelamar

Noticias

“La eliminación de los 109 fideicomisos es una vergüenza, es poco digna, es algo terrible para el país, tirar los fideicomisos, es pegarle no solo a la gente más vulnerable, es quitarle la posibilidad de ser un mejor México”.

Señaló el senador por Querétaro y coordinador de la bancada panista, Mauricio Kuri González, al cuestionarle sobre la comisión de Hacienda del Senado, que aprobó la eliminación de los fideicomisos, quien agregó que es quitarle a la ciencia y tecnología, es quitarle a los que buscan una beca en el extranjero, al deporte, es decir, es quitarle la certidumbre y poder responder a un fondo de desastre naturales que se hizo desde 1996, todo esto que se ha logrado en los últimos 25 años, “este gobierno lo está echando a la basura”.

Apuntó que este gobierno federal, no ha sabido cómo hacer crecer a este país, el año pasado hubo un decrecimiento y al no tener crecimiento, no hay recursos y el país cada vez necesitando más recursos, porque hay un crecimiento demográfico, pero no económico y eso hace que tenga más presión, por lo tanto están buscando la forma de cómo tener más recursos.

Señaló que hay terrorismo fiscal por una parte, por otra quitando dinero para las medicinas de los niños con cáncer, qué gobierno más neoliberal quieren que haya que este que quita el dinero para los niños con cáncer, que quita el apoyo para las personas que están buscando a sus hijos, es decir que no tiene muchos argumentos válidos.

Añadió el senador por Querétaro que como oposición exhibirán a quienes pretenden eliminar los fideicomisos, y presionarán para evitarlo y sigan cumpliendo su tarea de apoyar las diferentes actividades para lo que fueron creados.

“Cuando dicen que hay corrupción, “lo que les digo es que si hay corrupción que los metan a la cárcel, ya llevan dos años de corruptos y no han metido a nadie a la cárcel, lo que están buscando es dinero de todos lados para continuar con sus programas electorales para el próximo 2021”.

Asimismo refirió que sostuvo una plática con varios gobernadores y verán la forma de sacar unas reservas para ciencia y tecnología, fonden, fortaseg, “es decir hay una gran cantidad de fideicomisos que apoyan a la seguridad”.

El senador panista refirió también sobre la iniciativa que presentó para la igualdad salarial y que hombres y mujeres en un mismo cargo obtengan la misma remuneración económica, que exista un verdadero apoyo ara la mujer y la igualdad de género.

Otra de las iniciativas que presentó que la del seguro de desempleo, que realmente utilicen los recursos federales para el beneficio de los mexicanos.