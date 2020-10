Héroe de bata blanca

Con emotivos aplausos dieron el último adiós a Miguel Chávez, radiólogo que falleció por COVID-19 en San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

Un gran ser humano, excelente padre, esposo, amigo y radiólogo, fueron los calificativos con los que describe Edith García Díaz, a su esposo Miguel Chávez Reyes, quien falleciera hace unos días por COVID-19 en el Hospital General de San Juan del Río.

Miguel Chávez Reyes fue un radiólogo que dedicaba su vida entera a cuidar de sus pacientes, el amor a su profesión y a su familia lo han llevado a ser recordado con gran cariño lamentablemente el pasado 13 de octubre fue una víctima más de la pandemia que hoy aqueja al mundo entero.

Conmovida, la señora Edith García Díaz platicó con periódico Noticias sobre lo que ha significado para ella el haber perdido a su esposo, ya que ha sido una pérdida irreparable en todos los aspectos, tanto para su familia, como amigos, compañeros y pacientes, por quienes se entregaba todos los días.

“Nosotros llevábamos ya casados más de 25 años, yo lo conocí hace 29 años más o menos, llevábamos mucho tiempo juntos en el sentido profesional. Le puedo decir que él se iba a trabajar inclusive enfermo, no le interesaba por ejemplo si fuera con el dedo fracturado, él no era una persona que llegara tarde, no era una persona que faltara por faltar, no se incapacitaba. Era fuerte la responsabilidad para con su trabajo, no era una persona conflictiva, de hecho siempre que le pedían apoyo y me consta porque trabajó en seguro social, se jubiló en seguro social, y a veces de los que tenía citados veía más pacientes en favor de quienes luego iban a solicitarle en compañeros, y quien se acercaba a él, nunca dudó en extenderles la mano”.

Asimismo, mencionó que incluso cuando salía de vacaciones, sus mismos pacientes lo extrañaban porque se sentían muy cómodos al ser atendidos por él.

En cuanto a sus inicios, Miguel Chávez inició en radiología como particular, un tiempo se mantuvo en el Ejército, después de algunos años se integró al ISSSTE, y después viajó a la Ciudad de México para terminar en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde llegó a jubilarse.

Como padre y esposo, lo describe como el más el ser más amoroso, quien siempre veló por sus tres hijos de 24, 20 y 13 años de edad, y en casa se encargaba de cubrir todos los gastos necesarios, brindándoles una buena calidad de vida, además de que compartía responsabilidades del hogar con su esposa.

“Como padre yo siempre lo consideré y hasta mis hijos yo les he comentado, me hubiera gustado tener un papá como él porque fue un papá muy amoroso, muy responsable, él abarcaba todo en el sentido de responsabilidad en cuanto a gastos, y ahorita estoy batallando porque él distribuía los gastos de servicios, de todo, y yo me encargaba del hogar”.

Estaba por cumplir 22 años de servicio en SESEQ, desde los 17 años, supo cuál era su camino, tuvo muy claro que podía ayudar a la gente desde el área de radiología, incluso algunos doctores se acercaban a él para pedirle asesorías en su área, por la gran experiencia que había forjado a lo largo de los años.

“Era muy querido, lo apreciaban muchísimo, que como le repito de verdad fue muy solicitado, a cualquier petición de cualquier persona a él, así se lo digo, que él tenía esa capacidad para apoyar a quien se lo solicitara, y la verdad es que sí, es muy duro para nosotros como familia, porque la verdad éramos como esas familias muégano, que siempre estábamos juntos para todos lados”.

Entre algunas anécdotas que recordó, mencionó la ocasión que se inundó el viejo Hospital General de San Juan del Río, ya que ese día él se encontraba en guardia nocturna y le tocó amarrarse con lazos para ir a sacar a los bebés del neonato, ya que el agua les llegaba hasta el cuello.

Además recordó y compartió el gran apoyo que fue para ella cuando su mamá fue diagnosticada con cáncer, ya que él se encargaba de llevarla a sus quimios y la esperaba dormido en el pasto hasta que saliera, debido a que le tocaban guardias nocturnas; y como estas anécdotas la señora Edith García refirió que puede contar muchas, por lo mismo difícilmente podrá superar el gran dolor que le causó su pérdida.

Rota en llanto, hizo un llamado fuerte a la ciudadanía, ya que dijo llegó a sentir mucha importancia y coraje porque el COVID-19 cobró la vida de su esposo, pero a la vez sabe de la gran entrega a su profesión y daba la vida por sus pacientes y así es como se fue, como un gran héroe que estuvo desde el primer frente de batalla, y por lo mismo invita a la gente a que se cuide porque esto no es un juego y lamentablemente se han perdido muchas vidas.

“Cuando me preguntan, mi único testimonio es ése, que la verdad se cuiden, porque a lo mejor pudo haber pedido un permiso en algún momento, yo sí me sentí muy molesta, pero él quiso irse así, y pues sí fue parte de esto, algo muy difícil, y él pues estaba al frente de esta lucha, y se pudo haber retractado en algún momento, y como le digo él se iba a trabajar enfermo como fuera, nunca faltaba, jamás, era muy responsable, y entonces pues así son a veces las cosas, y sí, realmente las personas no entienden de verdad que uno también trabajando en sector salud, no saben todo lo que nos arriesgamos, con cuánto miedo salimos, con cuánto temor, y pues llega uno y se baña y hace todo un ritual para que trate de no estar en esta situación sufriendo, y si es bien duro, pero la responsabilidad es muy grande y uno se tiene que controlar muchas cosas”, puntualizó.

Finalmente compartió un video en el que es despedido con aplausos, por todo el amor y la entrega en su profesión y a quienes a lo rodeaban, este es un homenaje a ese héroe de blanco que muchos otros del sector salud han partido, entregándose hasta el último momento para seguir salvando vidas y hacerle frente al COVID.