Piden evitar participar en actividades entorno a la Santa Muerte

Este evento llega a congregar hasta 10 mil personas .

“Aquí hay un centro que se dedica a la veneración de la Santa Muerte, en ese centro pues ya se les hizo la recomendación personal a la dueña porque de hecho es un lugar privado no forma parte de ningún Institución como tal, no es como la Iglesia católica, con la Iglesia católica pues ya hemos tenido el acercamiento, sin embargo, respecto a San Judas Tadeo muchas personas tienen sus propios altares en casas particulares, ahí sí en forma general estamos invitando a la población a que se abstengan de hacer cualquier peregrinación, cualquier acto religioso en el cual se aglomeren personas, porque pues esto ya viene de muchos años atrás, entonces ahorita no es momento”.

“En años anteriores se ha llegado a congregar hasta 10 mil personas, son de paso, muchas no se quedan, pero en este momento pues no es la idea, hacen una peregrinación que sale de Querétaro y en el trayecto pues se va reuniendo más gente hasta llegar aquí, entonces ahí a la dueña se le pidió comprensión y justamente el cierre porque no lo va a poder controlar de ninguna manera, se les ha invitado a los simpatizantes pues que no se acerquen y de alguna manera si vamos a tener ahí alguna restricción alrededor de sospechas para que permanezca todo tranquilo”.