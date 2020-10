Promueve PRI Salario Rosa en SJR

Se beneficiarán 58 mil mujeres queretanas con este programa.

Por Josefina Herrera

Este miércoles estuvo de visita en San Juan del Río, Paul Ospital, presidente del comité directivo estatal de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional, acompañado del dirigente municipal, Heriberto Pacheco Jaime y otros militantes, para dar a conocer en el municipio la iniciativa del programa “Salario Rosa”, y recolectar firmas para presentarlo en el próximo presupuesto de egresos estatal.

En rueda de prensa, informó que este programa consiste fundamentalmente en un sueldo que se les estará otorgando a amas de casa que se encuentran en situación de pobreza a pobreza extrema, es decir, que se dedican totalmente al hogar con funciones que no son remuneradas.

“Este programa va dirigido a mujeres, amas de casa que se encuentran en la población en pobreza o en pobreza extrema, pero que se dedica todos los días al hogar, mujeres que son psicólogas pero no cobran por consulta, mujeres que son cocineras pero no les pagan por platillos, mujeres que son administradoras de su hogar y que ahora con la pandemia, con la nueva realidad que nos toca vivir a los mexicanos, se han convertido también en maestras por completo de sus hijos, hemos escuchado demás historias, de muchas mujeres en todo el estado, que tenían una fuente de ingresos adicional, que vendían por catálogo o que salen en la calle a conseguir algo de dinero para llevar a su casa y que ya hoy no lo pueden hacer, se tienen que quedar en casa con los niños”, detalló el dirigente estatal del PRI.

Mencionó que este proyecto se inició en el estado de México y se pretende traer a Querétaro, es por ello que la meta es reunir 25 mil firmas al 31 de octubre, ya que les piden al menos el uno por ciento de la lista nominal, aunque esperan verse rebasados en números.

“Para poder hacer esta iniciativa ciudadana, en este caso lo que vamos a hacer es recopilar, juntar 25 mil firmas de Querétaro, que respalden la propuesta de traer el Salario Rosa a Querétaro para que en el próximo presupuesto de egresos que se discute ahora en el mes de noviembre, en el Congreso del estado, venga ya presupuestado el Salario Rosa, y a partir del primero de enero, Querétaro pueda ser el segundo lugar en la República Mexicana en donde se implementa este programa, donde se le da ese reconocimiento, este sueldo a las amas de casa, y que venga ya contemplado en el presupuesto de egresos de 2021”.

Éste sería un apoyo bimestral de dos mil 800 pesos, entregándose a alrededor de 58 mil mujeres queretanas que de acuerdo a las cifras del INEGI, se encuentran en esta situación, por lo que se habla de 725 millones de pesos del presupuesto estatal.

Por otro lado, otro de los motivos que trajo la visita de Paul Ospital al municipio fue para compartir el triunfo del PRI en el estado de Coahuila e Hidalgo, lo cual, los pone nuevamente en la primera línea de competencia para las próximas elecciones, ya que indicó que cuando se trabaja fuertemente con los mejores candidatos y hay unión se pueden llegar a obtener esos resultados.

“Como ustedes dieron cuenta pues el Partido Revolucionario Institucional en los estados de Coahuila e Hidalgo, nuevamente resurgió, nuevamente demostró de lo que es capaz cuando se mantiene unido, cuando se mezclan las mejores candidatas, los mejores candidatos, el mejor proyecto, y nuevamente demostró de lo que está hecho y de lo que es capaz”.

Además hizo referencia a que es un logro histórico, ya que en el caso del estado de Coahuila se ganó al 100 por ciento es decir 16 de 16 distritos.

Asimismo, dijo que este es un ejemplo a seguir para llevarlo a cabo en Querétaro, pues no ven a MORENA como competencia, los únicos por los que podrían preocuparse es por el Partido Acción Nacional.

“MORENA no va a ser opción en el 2021, aquí en Querétaro nuestros adversarios naturales siempre ha sido el Partido Acción Nacional, y seguramente así será la gran final de este torneo en este próximo año, y por supuesto que estamos contentos con el resultado, tampoco podemos echar campanas al vuelo, sino al contrario, tomar las elecciones que nos dieron lecciones el domingo, de mucho trabajo al interior y mucho fortalecimiento del partido, mucho fortalecimiento de las estructuras de nuestros cuadros, y sobre todo mucha unidad rumbo al 2021, hemos demostrado como no hay imposibles como democracia, siempre el partido mejor organizado, con las mejores propuestas, con los mejores candidatos, puede acceder a los distintos cargos y a los tiempos electorales, nos alienta, nos emociona y nos entusiasma para seguir trabajando y conquistar el triunfo electoral del 2021”, concluyó.