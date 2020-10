Analizan la instalación de comerciantes en día de Muertos

Por Daniela Montes de Oca

Municipio de Querétaro está analizando la posibilidad de que los comerciantes de productos alusivos al Día de Muertos puedan establecer sus puestos en seis de las delegaciones de la demarcación, el Centro Histórico sería la única en la que no podrían instalarse, explicó Apolinar Casillas secretario de gobierno.

Como parte de las estrategias para inhibir el riesgo de contagio por COVID-19, se canceló la exposición de productos de Día de Muertos en el centro; sin embargo, como apoyo a la economía y para preservar las tradiciones, el municipio de Querétaro está en pláticas para crear una estrategia y que los comerciantes no dejen de vender.

En este sentido, Apolinar Casillas explicó que una de las posibilidades es dividir a los comerciantes en seis de las delegaciones, para que se instalen en la explanada de dichas oficinas además de en mercados como el de La Cruz, el Escobedo y el de Lomas de Casa Blanca;, el objetivo es que se respete la sana distancia por lo que los puestos deberán dejar espacios entre sí, dejando instalar a un 75% de la disponibilidad de espacio en cada explanada.

Son alrededor de 450 comerciantes de este tipo de productos, Casillas Gutiérrez apuntó que se está pensando en que serían menos los que se podrán establecer.

Las pláticas continúan para elegir la mejor opción y, tal vez entre el lunes y el martes de la próxima semana se podría saber en dónde estarán establecidos los comerciantes.

En otro tema, sobre las declaraciones de la federación sobre el predio que les habría donado el municipio en 2014 y que no se ha utilizado, el secretario de gobierno comentó que desconoce el proceso en el que se encuentre, aunque agregó que está establecido por reglamento que si hay una donación de predio para una acción en específico y, esta no se lleva a cabo, esto sería razón suficiente para que se dé la revocación; sin embargo, apuntó qué tal vez haya alguna prórroga o un avance en los trabajos que impidan dicha devolución, por lo que prefirió no comentar más al respecto.