Feministas de la UAQ revientan debate entre aspirantes a rectoría

Por Jahaira Lara

Noticias

Por primera vez se canceló el debate entre candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, luego de que un grupo de alumnas de diferentes facultades y algunas que se acreditaron como miembros de colectivas, irrumpieron en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez para exigir atención al problema de violencia de género que aseguran se vive al interior de la institución y que señalaron no ha sido atendido por la administración central.

Al inició de la sesión extraordinaria de Consejo Universitarios -en la que se llevaría a cabo el debate-, la consejera universitaria por la Facultad de Filosofía y miembro de la Comisión Electoral, Jessica Ríos, pidió la palabra para denunciar acoso en su contra e incluso cómo funcionarios universitarios le solicitaron votar a favor de una de las candidatas; sin embargo, no se le dio la voz y se dio paso al debate, pese a que la alumna continuó con la lectura de su pronunciamiento.

Lo anterior, de acuerdo con los establecido en el artículo 50 del Estatuto Orgánico de la institución, donde se establece que en las sesiones extraordinarias “no se podrá tratar ningún otro asunto, ni modificarse la orden del día”, tal como compartió el Secretario Académico, Javier Ávila, al inicio de la sesión; pero también mientras afuera se colocaron tendederos y un grupo de estudiantes y miembros de colectivas, mostraban pancartas con sus sentidas denuncias.

Fueron cerca de 40 minutos de debate, en los cuales las candidatas y el candidato iniciaron con su presentación y un pronunciamiento respecto a lo ocurrido al inicio de la sesión, donde el candidato Aurelio Domínguez, se solidarizó con jóvenes y profesores que aseguró han tenido represalias por estar en desacuerdo con la propuesta oficial; al hacer énfasis en la importancia de tener una universidad donde no se permita la censura.

La candidata Guadalupe Zaldívar, se sumó a la queja del candidato, al lamentar que no se le haya permitido la palabra a la consejera universitaria pese al problema de acoso que denunció públicamente, asimismo cuestión el trabajo de la Unidad de Atención de Violencia de Género y denunció que muchas personas han compartido que han sido coaccionadas y otras castigadas por no apoyar la propuesta oficial; al reiterar el llamado a educar “en la verdad y el honor”.

En este punto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien busca reelegirse en el cargo, Teresa García Gasca, consideró importante abrir el diálogo y la comunicación; asimismo denunció que hace un año inició un proceso para generar un discurso de odio y manipulación a estudiantes, quienes se muestran enojados y frustrados porque fueron engañados y manipulados.

“Decirles que cuentan con nosotros, no tenemos una administración de puertas cerradas, tenemos una administración de puertas abiertas, que quiere trabajar en conjunto, que quiere trabajar con ustedes, pero no necesitamos el encono; si ustedes vienen con la queja acérquense también con la propuesta, sumemos, no restemos”.

Posterior a ello, la candidata cuestionó las propuestas de Guadalupe Zaldívar y Aurelio Domínguez, por considerarlas inviables ante la situación presupuestal que enfrenta la universidad, como reconocer al 50 por ciento del personal honorario o priorizar la construcción de un hospital universitario sobre necesidades básicas de la institución; por el contrario Zaldívar y Domínguez se dieron a la tarea de cuestionar el trabajo de la rectora en los casi tres años, así como el costó que tendría para la UAQ la creación de dos nuevas secretarias.

Antes de concluir la primera ronda de preguntas, entre gritos y exigencias, alumnas e integrantes de colectivas, irrumpieron en el auditorio -espacio en el cual únicamente se permitió el ingreso de los consejeros universitarios para cumplir con los protocolos sanitarios-, por lo cual se canceló el evento “por falta de condiciones para seguir sesionando”.

Cabe destacar que la presidenta de la Comisión Electoral, Marcela Ávila Eggleton, lamentó que se haya secuestrado la voluntad de las y los universitarios, independientemente de que sean legitimas las demandas; “censurar es no permitir que se lleven a cabo los actos contemplados para informar a la comunidad, es secuestra la voluntad de las y los universitarios, independientemente de que sean legitimas las demandas que expresan, se violenta a toda la comunidad”, sentenció.

Compartió que como comisión no se iniciará ningún procedimiento en contra de quienes violentaron la sesión, pues dijo que es un tema que debe evaluar el Consejo Universitario, al ser un asunto de su competencia; además de que consideró que es pronto para determinar lo procedente.

Se deslindan colectivas de protestas en el marco del debate

A través de redes sociales, integrantes de las colectivas “Mujeres de la NO FCPyS” y “FMUAQ”, se deslindaron del pronunciamiento e irrupción que un grupo de mujeres realizaron en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, pues señalaron que el pliego petitorio, entra en conflicto con los intereses que se han perseguido de manera colectiva.

Y es que entre los puntos se pide eliminar el protocolo, tema en el que destacaron que se reconocen los fallos, pero como colectivas no buscan la eliminación, sino la modificación de apartados que se han señalado como ineficientes.

Al reiterar que se encuentran abiertas a construir en conjunto con diferentes grupos de mujeres y que no se deslegitima ninguna lucha, informaron que en próximas semanas se llevarán a cabo reuniones con autoridades universitarias que han buscado acercamiento, asimismo aseguraron que no se dejará la critica contra las autoridades que amenazan e intimidad constantemente.