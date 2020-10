Investiga PROFECO a casa funeraria

Por Josefina Herrera

Noticias

Juan Rodríguez Valle, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en Querétaro, indicó que le han llegado varias denuncias de una casa funeraria en San Juan del Río por excederse en el cobro con los fallecidos por COVID.

Al respecto, indicó que se le está dando el procedimiento debido a esta casa funeraria en particular por las denuncias recibidas, buscando si efectivamente está cumpliendo con los lineamientos establecidos.

“Son denuncias y se le dio seguimiento, incluso los gallosos están en ese proceso aquí del municipio de San Juan del Río, está fuerte ese asunto, son varias las denuncias que tenemos en contra de esa casa funeraria, pero sí ha habido varias, precisamente por el incremento”.

Señaló que es bien sabido que los que fallecen por COVID-19, tienen que ser incinerados, pero muchas veces abusan, manejan descuentos y al final no cumplen con lo que indica el contrato , y es ahí donde vienen las denuncias por parte de la ciudadanía, ya que al momento de realizar el pago los números ya no coincidieron.

“Ustedes saben que con el COVID todos los cuerpos tienen que ser incinerados, entonces pues la gente acude a esto, y es ahí donde se da la inconformidad porque se supone que hay un apoyo adicional para las personas que mueren de COVID, entonces, o son promesas que la misma funeraria da, tuvimos una en el sentido de que a ver aquí dice en el contrato que por COVID me van a dar el 40 por ciento de descuento en el precio total de la incineración y resulta que no dan los números, a pues vamos hacerlo cumplir, que se dé lo que dice su contrato, lo que dice su orden”.

En este sentido, dijo que no hay un control que regule los precios de las funerarias, debido a que cada una maneja paquetes y da un plus en los servicios que ofrece, sin embargo, si deben de estar atentos a que se cumpla lo que establece el contrato en cuanto a los costos y el servicio que se está brindando.

“Los precios son libres, no hay control de precios, aquí el consumidor tiene que, ahora si que verificar como cualquier producto o servicio que pueda o que vaya adquirir, dónde me lo van a dar más barato, pero no hay un mínimo, no hay un límite, no hay un control de precios en cuestión de servicios funerarios, cada quien ofrece un plus, cada quien ofrece cualquier cosa, que pueda aumentar en el paquete o simplemente cada quien tiene sus costos, no son costos controlados”.

Finalmente mencionó que es importante que con este tema del COVID y la incineración de los fallecidos, también estén muy atentos a lo que maneja el contrato funerario y que se le dé cumplimiento a lo establecido porque pueden llegar a abusar del doliente.