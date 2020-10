Culmina Carrera Virtual CANACINTRA 2020

Participaron más de 500 corredores

Por Josefina Herrera

Noticias

Este domingo concluyó la Carrera Virtual CANACINTRA 2020, la cual logró inscribir a un gran número de participantes que día a día mandaban sus evidencias de los kilómetros y tiempo corrido.

Desde muy temprano, los participantes estuvieron muy activos ejercitándose bajo la dirección de una coach del Gym Lumina, y en compañía del grupo Litio, quienes transmitieron algo de su música para motivarlos aún más.

El evento fue encabezado por Eridani Ríos, gerente general de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en San Juan del Río, quien entregó varios reconocimientos a patrocinadores que también hicieron posible esta carrera virtual.

Participaron más de 500 corredores que recorrieron cerca de nueve mil 200 kilómetros, en las categorías de 5 km, 10 km y 21 km, motivados para para vivir esta experiencia y a la vez cuidar de su salud.

Cabe recordar que esta carrera virtual en su quinta edición, fue creada con el propósito de hacer un reconocimiento al sector salud, quienes se encuentran directamente dando batalla a la pandemia causada por el COVID-19, es por ello que los participantes tenían la oportunidad de poder donar con su inscripción una mascarilla Nano Mask a médicos y enfermeras del Hospital General de San Juan del Río.

En el evento estuvo presente Martín Guerrero, director de la planta de Mitsubishi Electric México, así como del empresario Ricardo Badillo González, presidente de la asociación “Juntos por San Juan del Río, A. C.”, quienes dirigieron unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los participantes, así como la presencia de Guadalupe Ríos Tovar jefa de piso del Hospital General de San Juan del Río, y Gustavo Adolfo Coello Ugalde, jefe de enseñanza del Hospital General de San Juan del Río.

El director de la planta de Mitsubishi Electric México, quien estuvo en representación del presidente de CANACINTRA en San Juan del Río, en su mensaje, informó que ante la adversidad de la pandemia, la cual llegó para transformar la vida de la población en diferentes aspectos, a pesar de vivir ante una nueva normalidad, lo más importante es que ha concientizando a la ciudadanía para cuidar de su salud, y que mejor forma para hacerlo que activándose.

“Renovarse o morir, se vuelve ahora más que nunca la premisa fundamental de nuestros tiempos, por ello en su quinta edición estamos aquí dando cierre a nuestra carrera CANACINTRA 2020, que por primer año se desarrolló en una forma virtual adaptándonos ante la nueva normalidad, los participantes suman 5, 10 y 21 km del 23 al 25 de octubre, ejercitándonos y cumpliendo con los protocolos de seguridad en cada ruta que eligió cada uno de nuestros corredores, durante esta emisión hemos generado una experiencia diferente entre las empresas, familias y sector salud, los participantes corrimos como un signo de apostar por México, y agradecer a quienes han estado al pie del cañón mediante esta pandemia, a los médicos y enfermeras, en CANACINTRA nos sentimos orgullosos de promover la actividad física y la convivencia familiar, por eso los invitamos a cuidar lo más valioso que es tener nuestra salud”.

Agregó que con esta carrera las empresas socias de CANACINTRA reiteran su compromiso no sólo por generar y conservar empleos, sino también por seguir apostando por la salud física y emocional de los colaboradores, así como de los más de 500 corredores que durante estos tres días se activaron y sumamos cerca de los nueve mil 200 kilómetros corridos activando su salud.

Por su parte, la jefa de piso del Hospital General, refirió que siente orgullosa por representar a sus compañeros en esta labor altruista, y sobre todo porque tanto las mascarillas Nano Mask que fueron donadas, así como las bebidas hidratantes serán de gran utilidad para ellos.

“Es un gran peso representar a todo un hospital, esto realmente es una labor altruista completamente para poder ayudar a mis compañeros, que ellos estén mejor en el trabajo que realizan, sobre toda la gente de primera fila para poder sentir un apoyo, yo agradezco mucho que me hayan hecho participar, que me hayan invitado, que me hayan tomado en cuenta porque esto es nuestra esperanza y nos ayuda, no sentimos apoyados, y bueno las bebidas es que la verdad sí nos van a ayudar por la hidratación, es muy importante hidratarse después de estar tantas horas con un traje así de plástico”, indicó Ríos Tovar.

Para finalizar el evento se hizo la entrega de medallas a los participantes que llegaron a los primeros lugares de esta carrera virtual CANACINTRA 2020.