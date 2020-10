SEDESU abierto a apoyar a productores de cempasúchil 

Pide SEDESU a productores de flor cempasúchil que se acerquen para atender a sus necesidades.

Por Josefina Herrera

Debido a que el gobierno estatal tomó la decisión de mantener los panteones cerrados durante el primero y dos de noviembre, varios productores de la flor de cempasúchil, han manifestado que se han visto muy afectados en sus ventas, y prevén que su producción sea pérdida total.

Ante esta situación, Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en Querétaro, dijo que como gobierno están abiertos para entablar pláticas y ver cuales son sus necesidades, ya que lo hicieron en su momento con los productores de rosas, a quienes se les ha estado apoyando por la crisis económica que también atravesaron.

En este sentido, indicó que el mantener los panteones cerrados es una medida de prevención necesaria para evitar mayores riesgos en la población, ya que la prioridad es la salud para que puedan continuar produciendo.

“Finalmente podemos platicar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, entendamos que el tema de los panteones obedece a un cierre sanitario y de prevención, como lo decía hace un momento, la economía está basada en las personas, sino cuidamos a los que producen económicamente pues difícilmente vamos a poder recuperarnos económicamente”.

Al respecto, señaló que también se entiende la preocupación de los productores de la flor de cempasúchil, pero la prioridad del gobierno es atender el tema de salud, y aunado a ello crear algunos programas que faciliten a los distintos comerciantes a salir adelante económicamente ante el tema de la contingencia, por eso es importante que haya ese acercamiento para ver posibilidades de apoyo.

Asimismo, mencionó que a través de SEDESU están impulsando a los distintos comercios para que logren salir adelante, ya que el COVID-19 tomó por sorpresa a todo mundo, y la afectación general ha sido muy grande, por ello es que necesitan crear esa cercanía con ellos para ver de qué manera se les puede apoyar.

Precisó que es importante que también tomen en cuenta su salud y no la dejen de lado, ya que entiende que la economía es también igual de importante, pero si no cuidan lo esencial que es el estar saludables, no van a poder salir adelante ante la pandemia.

“Entonces aquí invito dentro de mi área de responsabilidad a que nos cuidemos mucho para poder seguir produciendo”, concluyó.