Sí por México no busca derrocar al presidente Obrador: Lorena Jiménez

Por Leticia Jaramillo

Noticias

La presidenta de Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, declaró “Sí por México” es una plataforma ciudadana, no es un movimiento de un partido político y tampoco busca derrocar a nadie, no es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador o contra algún partido en lo particular. Al contrario, “queremos que el presidente termine su sexenio” porque fue electo de manera democrática.

Detalló que el próximo ocho de noviembre será la gran convención de esta nueva agrupación ciudadana, “en donde veremos qué buscamos, qué proyectos y cómo lo vamos a hacer”, en donde todo mundo será bienvenido porque es una agrupación incluyente, es un liderazgo transversal.

Asegura que el propósito es que desde la sociedad civil haya participación y surjan propuestas de cómo sí poder salir adelante, teniendo la capacidad de dialogar, de discernir, de estudiar y de decidir entre todos, el rumbo que deberá seguir nuestro país.

Ante las elecciones 2021 Jiménez Salcedo afirma que son las más grandes e importantes que vamos a tener en la historia de México, por la cantidad de puestos que van a estar jugándose, y ante ello la Coparmex considera que es urgente la participación ciudadana.

Señala que “Sí por México” está abierto a que todos se involucren, “que seamos incluyentes, empáticos, que empecemos a participar en toda la vida pública del país, porque inmediatamente hay una repercusión a toda nuestra calidad de vida”. De lo que se trata es “el buscar un sí a un diálogo, sí a las libertades, sí al rescate de la economía que por temas de COVID y por otros más está sufriendo fuertemente”.

Es también un “sí a la seguridad, a la legalidad, al estado de derecho. Sí a las víctimas, a la salud, a la educación y, por supuesto, sí a las mujeres; ellas tienen que estar donde se toman decisiones, tenemos que sentir que ese estado de derecho también vela por nosotros y que la comunidad también está involucrada”.

En opinión de la empresaria no se trata de un movimiento político, simplemente de “cómo sí queremos salir adelante entre todos, es una participación ciudadana de todas las formas de pensar, de todas las creencias, es lo que requerimos, un diálogo, entender de un lado y otro, y dejar de polarizarnos entre todos”.

Finalmente, la presidenta de Coparmex asegura que no hay límite de participación, siempre y cuando haya la disposición de proponer, escuchar y dialogar. No descarta que pueda haber alguien que tenga otras intenciones al querer ser parte de “Sí por México”, sin embargo, la intención principal es que todos se sumen y participen para poder sacar adelante al país.