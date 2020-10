Hospital lleno

L a ocupación hospitalaria en San Juan del Río se ha encontrado llena .

“Al principio nos dio miedo, todos teníamos mucho miedo, aquí trabajamos con muchas ganas y con mucho cuidado, tenemos algunos compañeros que se han enfermado, también hemos tenido fallecimientos dentro de los mismos compañeros, y digo de lo menos gracias a Dios no somos tantos, lamentamos mucho que esto haya sucedido, quizás si las mascarillas no las hubieran podido donar antes, si esto lo hubiéramos encontrado antes, tal vez nos hubieran salvado esas dos personas”.

Pese a los contagios que se han generado entre el personal del Hospital General, dijo, que no tienen de otra más que enfermarse, recuperarse y seguir trabajando, ya que es parte de su labor, y aunque ha sido difícil y pesado, todos tienen la camiseta puesta para seguir dando batalla, a pesar de también de las pérdidas que lamentablemente ya se registraron entre sus compañeros.

“Ahorita siempre se ha mantenido un poquito cuál pesado para nosotros, hoy en el hospital, todo el área COVID se trabaja muchísimo, pero creo que eso es lo que está pasando, que se está tomando una mayor conciencia, no tengo un número en contagios del personal médico, por si te puedo decir más de 30 trabajadores sí han sido, leve algunos, algunos han estado hospitalizados, presentan diferentes cuadros de COVID, pues es lo que decía, todos trabajamos, nos enfermamos, nos recuperamos y volvemos a trabajar, entonces la verdad es que eso es lo admirable, que nosotros sí tenemos miedo como todo mundo, pero día a día seguimos trabajando”.

“Si hemos detectado más casos porque ya nos preocupamos más, como que ya tenemos más conciencia, antes tenías una gripe y lo veías como una gripe normal, era más detectada, ahora no, ahora lo que haces es me siento mal, voy me tomó la muestra, acude al hospital, otros van y la pagan pero si se están cuidando de su significado, estamos contagiándonos sí, pero tenemos más cuidado, por eso nos estamos dando cuenta de cuántos hay en realidad”, finalizó.