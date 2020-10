Bajará predial

En apoyo a la economía familiar, el programa del 100 por ciento en multas y recargos de descuento en impuesto Predial se ampliará al mes de noviembre.

Por Josefina Herrera

En sesión de Cabildo, los integrantes del H. Ayuntamiento de San Juan del Río, aprobaron que durante el mes de noviembre, continuará el programa de apoyo de descuento del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto Predial, ya que pensando en la economía familiar y el éxito que ha tenido, se decidió ampliarlo un mes más.

Gracias a este programa, durante este mes se ha logrado recaudar alrededor de seis millones y medio de pesos, y en una comparativa del periodo de enero a octubre de 2019, este año se han logrado cobrar mil 100 claves catastrales más, por lo que ha sido exitoso para el municipio.

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, reconoció del esfuerzo que están haciendo los ciudadanos para acudir y ponerse al corriente en el impuesto Predial, ya que se sabe de la afectación económica que ha dejado la pandemia por COVID-19, por lo que el gobierno municipal continúa pensando en cómo apoyar a las familias sanjuanenses y al mismo tiempo no se vea mermada la recaudación.

Por otro lado, en sesión de Cabildo, también se aprobó que no habrá modificaciones a la tabla de valores, por lo que esto podría implicar que haya una reducción en el impuesto Predial de 2021, por lo que esta propuesta será enviada a los diputados para posteriormente establecer una mesa de análisis con la comisión de Hacienda y Crédito Público.

“No hay modificaciones a las tablas de valores en los últimos términos, lo cual implica, es parte, digamos en la reducción de los impuestos Predial, y eso será en una posterior sesión para determinar cuál es la estrategia que vamos a determinar para el año entrante por la situación económica del país y con el municipio, entonces básicamente lo que se está haciendo en conjunto con el catastro del estado, es dejar en los mismos términos estas tablas de valores unitarios, que no sufra modificaciones”, detalló Vega Guerrero.

En este sentido, mencionó que al no haber estas modificaciones, podría no haber incremento del impuesto Predial para el 2021, por lo que habla de que sería una buena noticia para la población considerando la situación económica por la que se atraviesa.

Por su parte Itzcalli Rubio Medina, secretario de Finanzas, explicó que en solidaridad con los sanjuanenses, se está propiciando a que no haya este incremento, por lo que esperan que su propuesta sea aprobada en la ley de ingresos.

“Con la sensibilidad de que en este año ha sido muy atípico, en el que bueno se está teniendo mucha complicación económica, y en este sentido de solidaridad, lo que decidimos fue que no hay incremento en las tablas de valor, con esto propiciar que no hay incremento en los impuestos inmobiliarios para el 2021, todavía no podemos dar la noticia así porque se necesita aprobar la ley de ingresos, este digamos es el primer paso, es que si no hay aumento en las tablas de valor pues es una buena noticia”, señaló.

Los diputados podrán informar si esta propuesta es aprobada, a más tardar en el mes de diciembre, y ellos tienen hasta el 30 de noviembre para enviar la propuesta.