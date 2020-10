Diálogo con taxistas: SSPSJR

Establecerán en mesa de trabajo los mejores criterios para evitar más infracciones por el uso del móvil al atender el taxímetro.

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que un grupo de taxistas se manifestara afuera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, debido a un abuso en infracciones, el secretario de esta corporación, Ángel Rangel Nieves, precisó que entablaron diálogo con ellos y este próximo viernes habrá una mesa de trabajo para llegar a acuerdos.

Entre las demandas que realizaban los taxistas, hablaban de que los uniformados les aplicaban una infracción por hacer uso del teléfono móvil, lo cual ellos refieren, era necesario para atender los servicios del taxímetro.

Al menos 110 infracciones fueron aplicadas por este motivo en el gremio de Taxistas Unidos del estado de Querétaro (Tudeqro), 50 de ellas se dieron en las calles de 5 de Mayo y 20 de Noviembre, mientras que las otras al exterior de una plaza comercial a la entrada del municipio.

Erick Juárez Luna, regidor de la Comisión de Transporte y Vialidad, refirió que sí tuvo conocimiento de ese hecho, por lo que ya se generó una mesa de trabajo con el secretario de la SSPM, representantes y concesionarios del gremio para determinar algunos criterios para el uso de los móviles para dar los servicios solicitados mediante el taxímetro.

“Básicamente buscando un apoyo, un criterio de los elementos de tránsito municipal, porque hoy como es sabido de todos, las unidades de taxi deben contar con un taxímetro digital que se opera a través de los teléfonos celulares, entonces se han presentado algunos casos donde unos compañeros han aplicado algunos infracciones por estar manipulando el teléfono, entonces se estableció una mesa de trabajo para el día viernes de esta semana, donde se están estableciendo cuáles pudieran ser los criterios de tolerancia para que los taxistas manipulen el teléfono para poder atender el taxímetro digital”, detalló Juárez Luna.

Por su parte, Rangel Nieves indicó que hubo un buen diálogo con ellos, y la Secretaría desde su área de movilidad siempre está dispuesta a escucharlos, sobre todo porque son una parte importante para la ciudadanía, por lo que únicamente se estarán estableciendo algunos lineamientos para evitar que caigan en una infracción.

“Atendimos a un grupo de choferes de taxi en relación a algunas peticiones que tenían, la verdad es que fijamos una fecha para el viernes para una mesa de trabajo que es mucho muy importante, que no solamente están los choferes, si no los concesionarios, como lo comentaron los mismos choferes, esto no sólo es pedir también quienes participan hay algunos compromisos que estaremos aterrizando el próximo viernes para poder sumar entre todos el tema de seguridad, que es lo que a mí me corresponde a la mejora de la movilidad, (…) pues son una parte mucho muy importante, son los que se encargan de mover a nuestra ciudadanía, los que tenemos a través de ellos más ojos en las calles, en la ciudad y que juntos podemos lograr muchas cosas”, explicó el secretario de la SSPM.

Asimismo, indicó que se habrán de establecer bien cuáles serán esos criterios, ya que es importante que no salgan de la ley, puesto que para eso fue creada, y es ahí donde puede haber una gran variedad en opiniones, pero están en toda la disposición de escucharlos y llegar al mejor de los acuerdos.

“Con todo gusto lo vamos a estar resolviendo, la verdad es que ayer hubo muy buenos acuerdos de los que entraron, y la Secretaría está abierta para todo aquel que necesite acercarse a hacer algún planteamiento, alguna petición y con todo gusto, nada más que con base a los alcances legales que tiene la Institución de Tránsito y Policía Municipal, aquí hay una cuestión que yo se los digo muy clarito, mucha gente te habla de criterio, si nos basaremos en los criterios no habrían leyes, son precisamente para evitar la discrecionalidad, para evitar que alguien tenga un criterio distinto al otro, ellos tienen un criterio, ustedes tienen otro criterio, entonces cuál es el criterio correcto, el criterio correcto es el que está en la ley y de eso hablamos ayer y lo dejamos claro, que los acuerdos fueran benéficos”, concluyó.