Hoy encontramos el sí se puede: Luis Nava

El alcalde celebró la aprobación en Comisión la iniciativa de ley para agilizar la entrega-recepción de fraccionamientos

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

La iniciativa de ley para agilizar la entrega-recepción de fraccionamientos, que fue presentada por el presidente municipal de Querétaro Luis Bernardo Nava, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la Legislatura, el alcalde destacó que esta será una herramienta que contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de queretanos en todo el estado, ya que cada ayuntamiento podrá crear su propio programa de regularización.

“Para mí es un gusto poderles anunciar que la Comisión de los diputados, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones ya aprobó la iniciativa que mandamos del ayuntamiento de Querétaro para poder agilizar la entrega-recepción de los fraccionamientos” expresó. Agregó que hay una posibilidad de que hoy se lleve a pleno.

Asimismo, explicó que será una herramienta que ayudará a mejorar la calidad de miles de familias que no cuentan con servicios como alumbrado, mantenimiento de calles, áreas verdes, entre otros, ya que, cuando un fraccionamiento no es entregado al municipio, este permanece como una zona privada y los ayuntamientos tienen la restricción de poder invertir en áreas privadas.

Por lo que, de ser aprobada en pleno, “va a ser una ley propia que faculta a los municipios para hacer este programa de regularización de mejora regulatoria, de agilidad de los trámites de esta, manera que se pueda lograr esta entrega sin peros, sin trabas sin obstáculos” y, que daría pauta a que el municipio pueda invertir en las miles de familias que de buena voluntad compraron su hogar en zonas irregulares.

“Vamos a poder lograr el compromiso que tenemos con los ciudadanos de mejorar sus condiciones de vida” concluyó el edil capitalino.

En el caso de que los desarrolladores no se encuentren, la entrega se podrá realizar con las Asociaciones de Colonos, además de que la ley permitirá la entrega parcial de los fraccionamientos, es decir por calles o etapas, explicó el secretario de Desarrollo Sostenible Genaro Montes Díaz, quien agregó que previo a esta ley si una banqueta o guarnición no está completa, entonces no se puede entregar el fraccionamiento al municipio.

Una vez que se apruebe la iniciativa, entrará en vigor y se estarán dando los transitorios, con un plazo de alrededor de tres meses, mencionó el secretario, los cuales servirán para que los municipios interesados apliquen los criterios y lineamientos.

Ya con ello, se deberán de coordinar las diferentes áreas internas del municipio como Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, Movilidad, entre otras, para generar la estrategia.

Después se analizará cada caso para tener registro de cuáles fraccionamientos podrán ser entregados por desarrolladores, y cuáles por Asociaciones de Colonos registradas ante el municipio.

En el municipio de Querétaro son más de 200 los fraccionamientos que se encuentran en una situación de rezago, algunos por más de 20 años, lo que quiere decir que esta ley tendrá un valor retroactivo.

El alcalde concluyó comentando que esta iniciativa ya aprobada en Comisiones “establece posibilidad de que cada municipio lo pueda hacer, que cada ayuntamiento adopte su propio programa de acuerdo a las condiciones, necesidades, disponibilidad también presupuestaria para que puedan resolver este problema”.

Antes la respuesta era un no se puede “Hoy encontramos el sí se puede” destacó.