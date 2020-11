Habrá operativo en puente de noviembre

Por Josefina Herrera

*Protección Civil estará pendiente de las aglomeraciones masivas que se puedan suscitar en esos días

A fin de evitar aglomeraciones, las autoridades municipales de San Juan del Río estarán vigilando que no haya reuniones masivas que se encuentren fuera del aforo permitido, así lo informó Fernando Ferrusca Ortiz, secretario de gobierno de esta localidad.

“Qué va a ver con motivo del Día de Muertos, implementarán operativo para efecto de disuadir y se coordinará a que no se realicen ese tipo de festejos, ha habido llamadas al 911 y particularmente va Protección Civil a hacer las recomendaciones necesarias”.

Indicó, que aunque los panteones se encontrarán cerrados el primero y dos de noviembre, para evitar las aglomeraciones, el día 31 de octubre estarán muy pendientes de las reuniones que pudieran llegar a hacerse, sobre todo porque es el día en que se celebra Halloween y hay quienes tienden a realizar fiestas de disfraces.

En este sentido mencionó que no será necesario cerrar comercio a temprana hora como se hizo el día 15, o al menos aún no lo ha indicado el comité estatal de salud, por lo que esos días se operará de manera normal, ya que no es un festejo tan grande como el de las festividades patrias.

“No hay una indicación específica todavía, hasta donde sé pues van a ser los horarios convencionales, la diferencia con el día 15, lo que acostumbramos el día 15 si es salir a distintos lugares, festejar el grito, con el día de muertos, únicamente las brigadas nuestras en coordinación con la Secretaría de Salud quienes están encabezando digamos los operativos, pues van a estar trabajando como todos los días, digamos que han sido de asueto que nos ha tocado vivir en esta pandemia, con el tema de la Semana Santa, del mismo lugar nos tocó todo el período entrecomillado vacacional de los chavos en las escuelas, y el 15 de septiembre pasado, entonces ahora se someterán operativos igual sin alguna indicación en particular que haya mandado el consejo estatal de salud, que nos lo hará seguramente saber en los próximos días, de momento no hay indicación”.

Asimismo, reiteró la recomendación de evitar que los niños salgan a pedir la tradicional calaverita, ya que ponen en riesgo su salud, por lo cual, al menos este año deben abstenerse los padres de familia a dejar que sus salgan a realizar esta actividad.

“Más que la recomendación de evitar salir a pedir la tradicional calaverita por el potencial riesgo que existe, va a ser a nivel de recomendación nada más para efecto de lo que hagamos”.

Mientras tanto, las actividades tradicionales del municipio, esta vez serán de manera virtual, con el fin de que las familias desde sus casas puedan disfrutarlas para no tener que salir y poner su salud en riesgo.

“Nosotros a nivel municipal lo que hicimos fue a través de la dirección de culturas, instrumentando distintos mecanismos, donde estamos invitando a las familias a participar en concursos de ofrendas y concursos de varias naturalezas para efectuar que las familias podamos preservar las tradiciones, tengamos una convivencia familiar y que evitemos con ello salir a la calle, además del programa cultural virtual”, concluyó.