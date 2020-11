7 mil despidos

L a mayoría de ellos son de eventualidad, por lo que deben de salir a otros lados a buscar empleo .

Por Josefina Herrera

Noticias

Santos Nemesio Alonso, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, en San Juan del Río, refirió que ellos han tenido el reporte de más de siete mil empleos perdidos durante la pandemia, en el municipio, entre los que más destacan los eventuales.

“Hace unos días exactamente, hacía yo alusión a que desde que inició la pandemia a la fecha tenemos arriba de unos siete mil trabajadores desempleados, desafortunadamente son de los trabajadores que la mayor parte no los contratan de planta, sino como eventuales y la mayor parte de empresas lo que hacen es despedir a los trabajadores que no son de planta, los eventuales siempre salen, entonces desafortunadamente la pandemia desde el inicio se dijo que iba a durar 30 días después se fue alargando y en estos momentos pues es obvio que esa gente ya no va a regresar”.

Ante esta situación, dijo que gran parte de estos trabajadores salen a buscar a industrias de otros lados empleo, como es Querétaro, donde ven esa posibilidad, pero ante las dificultades por la que atraviesa el país por la pandemia, ha sido más difícil el poder acomodarse.

Asimismo, dijo que en cuanto a los convenios que había con los trabajadores que se fueron a descansar a su casa, afortunadamente ya se les está pagando al 100 por ciento, y en ese sentido han sido muy responsables con el apoyo de quienes tienen algún padecimiento.

“Yo estimo que todos los trabajadores que de alguna forma, incluyendo los hipertensos, los de edad, en todos estos, las empresas responsables si les están cumpliendo, se ha tenido la respuesta por parte de las empresas muy positivo, sí se les ha ido pagando al 100 por ciento”.

En cuanto a las prestaciones, indicó que se espera que sean de manera puntual, pero también preocupa a quienes están desempleados, ya que lo poco que pudieran haber tenido, tal vez para fin de año no les rinda, y más aún porque la mayoría vive al día, sin embargo a como va la situación, difícilmente pueden colocarse en otras áreas laborales.

“Creo que el fin de año ahora sí para los que se quedaron van a salir bien, y los que no pues bueno poco a poco o mucho lo que se lleven con sus prestaciones de ley y de contrato pues va a ser casi nada, el ahorrar ahorita, es un exhorto que si valdría la pena que lo tomarán en cuenta, sin embargo el tiempo que lleven ya desempleado yo creo y hasta lo deben, es muy complicado porque todos los trabajadores desgraciadamente vamos al día”.

Al respecto, también invitan a los trabajadores a no endeudarse con lo innecesario y cuidar más de sus ingresos, ya que la recuperación económica aún va lenta, y por ello es importante que no gasten en lo que no necesitan.