Importante para México lo que suceda en las elecciones en Estados Unidos: Mauricio Kuri 

Abundó que se tiene un Tratado de Libre Comercio, que aunque, no es tan amigable como el que teníamos antes con reglas claras para los inversionistas, lo que no ayuda es la falta de seriedad por parte del gobierno mexicano, donde ha roto acuerdos, quitar inversiones como lo que pasó en Mexicali, temas importantes en donde toma decisiones bilaterales.

Al cuestionarle si existe democracia en Estados Unidos, Mauricio Kuri González, dijo: Existe democracia en Estados Unidos, pero no una democracia perfecta, en Estados Unidos siempre había sido esa luz democrática que buscada que tuviera el mundo, pero en Estados Unidos gana el que tiene más en el Colegio Electoral, a diferencia de nuestro país, aquí en México si gana el que tiene más votos, no quiere decir que uno esté mejor que otro, lo que quiere decir en nuestro país, en este momento los ciudadanos son quienes se encargan de las votaciones y eso hace que tengamos votaciones con más certidumbre.

Sobre cómo le iría a México con Trump o con Binden, el senador de la República mencionó “el presidente Trump siempre se ha mostrado como una persona insensible, una persona arrogante y eso no le ayuda no solamente a Estados Unidos ni a México, no le ayuda a la política en general que necesitamos, desde mi punto de vista más serios. Morena ha sido, desde mi punto de vista, muy a favor del presidente Trump y eso nos deja en estado de vulnerabilidad en caso que gane Biden, y en este sentido tenemos que ser muy, pero muy inteligentes para poder construir esa relación, porque no solamente es de nivel gubernamental, sino que hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en Estados Unidos y estadunidenses en México”.