Repuntó 20% venta en restaurantes en puente

Restauranteros, A. C., indicó que sus ventas estuvieron aceptables durante puente por día de muertos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, A. C., indicó que durante este puente de noviembre sus ventas repuntaron un 20 por ciento, en comparación con cualquier otro fin de semana.

En este sentido, dijo que tal vez pudo haber sido un poco más, sin embargo, como los panteones se mantuvieron cerrados en esos días, impidió que vente de fuera llegara a San Juan del Río a visitar a sus difuntos, lo cual repercutió también en el consumo en los restaurantes.

“Evidentemente cuando nos enteramos que los panteones iban a estar cerrados pues ya de entrada nuestra venta fue limitada, fue recortada, pero fue aceptable, lo entendemos y que eso quede claro, las medias están siendo correctas, obviamente al no venir ya mucha gente de fuera porque hay que recordar que hay gente que viene a venerar a sus muertos que tienen 20, 15, 30 años fuera de aquí de la zona, y que vienen obviamente arreglar su tumba, a estar un momento con sus recuerdos, y pues entonces la gente pues así no iba venir obviamente porque no tenía oportunidad al acceso del panteón, entonces digamos que esa cantidad de gente que venía a consumir aquí en San Juan o cualquier otro lado”.

Refirió que a pesar de que los panteones estuvieron cerrados, sus ventas fueron aceptables, hablando de esta nueva normalidad, ya que el consumo fue más hacia lo local, hablando de que hubo familias que sí salieron a comer fuera, o pidieron para llevar a sus hogares y convivir con sus familiares en esos días, o en algún centro comercial, lo cual fue bueno para ellos.