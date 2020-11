Se han cobrado 82 pólizas de seguro contra siniestros

De 65 mil claves catastrales que obtuvieron su seguro por pronto pago Predial, pocos lo han necesitado.

Por Josefina Herrera

Noticias

Itzcalli Rubio Medina, secretario de Finanzas en San Juan del Río, informó que hasta el momento se han recibido 82 reportes por reclamo de póliza de seguro contra desastres naturales, incendio y robo a casa habitación, de 65 mil claves catastrales que fueron entregadas durante el mes de enero y febrero de este año por pronto pago de Predial.

Informó, que afortunadamente este año no se ha dado el caso de inundaciones, en el cual también entraría este seguro de vivienda, pero sí se ha cobrado por robo e incendio.

“Afortunadamente han sido pocos los válidos porque no hubo inundaciones en este año, al menos este año ha sido bueno en ese sentido, todavía no podemos cantar victoria, siguen habiendo algunos huracanes, esperemos que nos de tregua este tema de las lluvias y en el 2020, pero el seguro no nada más protege el tema de inundaciones, también protege en caso de robo, de algún desastre que se quema la casa, etcétera, entonces tenemos 82 reportes y de gente que ha hecho el reclamo de su póliza que se han cubierto, y la verdad es poco para casi 65 mil claves catastrales que se pagaron en enero y en febrero”.

Al respecto, dijo que es bueno que los contribuyentes estén acudiendo a hacer uso de esta póliza, ya que es una garantía y un beneficio que brindó gobierno municipal para todos aquellos que pagaron en tiempo y forma su impuesto Predial, pero además, el hecho de que sean pocos los que lo han utilizado también es importante, ya que habla de que no se ha presentado un mayor número de siniestros.

“Que bueno que se ha utilizado, es un tema que se ha utilizado, y sobre todo el tema de los seguros es mejor utilizarlos, pero estamos cubiertos, eso es lo que nos da tranquilidad de que no estamos exentos, pero sí estamos cubiertos de que pase una eventualidad, sobretodo de una inundación, que es lo que nos ha afectado aquí en el municipio, está cubierta la gente en la aportación”.

La cobertura que se da de esta póliza va a depender del tipo de siniestro, ya que en el caso de una inundación e incendio va hacia los 100 mil pesos, en robo 20 mil pesos, y aunque el municipio ya no cubre ese gasto, el contribuyente puede acudir directamente con el seguro para hacerlo efectivo en caso de una eventualidad.

Finalmente, dijo que los contribuyentes deben tomar en cuenta que este seguro los protege ante cualquier siniestro de este tipo, por lo que deben estar bien informados para cobrarlo en caso de ser necesario.