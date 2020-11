Incumplen salones de fiesta

Ciudadanos reportan que sobrepasan el aforo permitido.

Por Josefina Herrera

Fernando Ferrusca Ortiz, secretario de gobierno de San Juan del Río, detalló que se han recibido varios reportes de salones de fiesta que han incumplido con el aforo permitido, sin embargo, las autoridades van hacen la revisión correspondiente y verifican si efectivamente sobrepasan del límite.

“Hay quienes dicen que tienen fiesta en este salón, pero si no está rebasando la capacidad autorizada no hay ningún inconveniente, pero si hay inconveniente cuando no se respetan los horarios autorizados y cuando se rebasan los aforos permitidos, o cuando no se tienen las medidas sanitarias, que sí hay reportes, van, verifican en algunos casos que no haya exceso de aforo, simplemente posee una cantidad de gente, y pues simplemente van se hacen las recomendaciones y nos retiramos”.

Indicó que generalmente este tipo de reportes los realizan externos al evento, y en la mayoría de las ocasiones al verificar se dan cuenta que si están cumpliendo de acuerdo a los protocolos permitidos.

Asimismo, dijo que están pendientes de que se cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, ya que hay reuniones de esta naturaleza, en las que también se dan contagios, por lo mismo hacen las recomendaciones necesarias para evitar una mayor propagación.

En cuanto a los bares, mencionó que sí han tenido que suspender algunos, ya que también se han percatado que incumplen con las medidas sanitarias indicadas por el Consejo Estatal de Salud, por lo que es importante que no olviden hasta donde tienen permitido para que no se vean afectados.

“Hay que recordar que el 27 de septiembre se publicó en la Sombra de Arteaga, un acuerdo del propio Consejo Estatal de Salud, donde permitió por ejemplo la operación de los salones de fiesta con una con una capacidad limitada y un aforo limitado, y pidieron que funcionarían también los bares con una capacidades determinadas”.

Al momento de acudir las autoridades a realizar estas verificaciones, observan las distintas situaciones en las que los establecimientos están operando, y por tal motivo revisan que se estén cumpliendo con todos los protocolos por la seguridad en la salud de todos, por ello no deben pasarse en cuanto al aforo permitido, además de ser muy estrictos en cuanto a las medidas sanitarias, ya que de eso dependerá que sigan manteniéndose activos.

Asimismo, pidió a los ciudadanos a también colaborar, debido a que se siguen presentando distintos problemas en cuanto a reuniones masivas, y esto ha suscitado que los contagios por COVID-19 continúen.