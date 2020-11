Saquean escuelas

Por Josefina Herrera

Noticias

Judith Ortiz Monroy, regidora de la Comisión de Educación y Cultura, en San Juan del Río, señaló que sigue habiendo reportes de saqueos en escuelas, y esto ha sido de manera frecuente, ya que se aprovechan de que no hay tanto movimiento debido a la pandemia.

“Si he sabido de varias escuelas a las que les han robado el cobre, el cableado, material didáctico, sí son varias escuelas, entonces aquí es importante que como yo siempre lo he dicho con los padres de familia, estar atentos a las escuelas, finalmente las escuelas son de la comunidad, no son de los maestros, y los vecinos también es muy importante esta parte, si escucha ruido, si escuchan actividad inusual reportarlo a las autoridades porque no es posible que exista una patrulla para cada escuela 24 horas al día, entonces la ciudadanía tenemos que hacernos responsables de eso, esas propiedades que son de todos, entonces una invitación para que mantengamos también vigiladas las escuelas”.

En este sentido, mencionó que es importante que los padres de familia o quienes viven cerca de estas instalaciones estén muy alertas y de inmediato reporten si llegan a percatarse de cualquier movimiento inusual para que de inmediato las autoridades puedan acudir.

Además, indicó que sería importante que a través de los comités o directivos de las escuelas, se pudieran resguardar las cosas de mayor valor, ya que eso impediría la tentación a estos saqueos.

“Tal vez resguardar, los comités deberían resguardar las cosas de valor en los domicilios, tener las escuelas lo menos posible con tentaciones para que pueda ser objeto de saqueos o robo, pero también la vigilancia que puedan implementar al exterior de las escuelas”.

Señaló que por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río hace distintos recorridos para vigilar que todo esté en orden y así de alguna manera evitar este tipo de robos, por lo que han trabajado de manera coordinada con los ciudadanos para estar más pendientes de esta situación.

Asimismo, dijo se mantienen alerta de los reportes que hacen llegar, pero también tomando las precauciones correspondientes ya que ante la ausencia del personal y alumnos, sin más vulnerables, “la USEBEQ ha estado tomando conocimiento, y los puntos aquí es la invitación a que los padres de familia apoyen en las escuelas”.

Finalmente, refirió que al igual que una casa también las escuelas sufren de deterioro y por ello, se les tiene que dar mantenimiento, por ello, espera que para el siguiente año se retomen las obras pendientes por parte del municipio.

“Hay que considerar esta parte en la que las escuelas, recordemos que una casa que no se habita o una escuela que no está con actividad es muy fácil el deterioro, y ahora que también las escuelas han sufrido de robos habrá que considerar esta parte de mantenimiento a las escuelas por parte del gobierno del estado y USEBEQ, habrá que entrar en ese tema, ahorita por lo pronto están suspendidos considerándose para el próximo año”.