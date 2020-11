Toño Macías alza la mano

Aunque aún no define en qué posición, mostró su interés por buscar un cargo popular en 2021

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Macías Trejo, ex presidente municipal de Tequisquiapan, señaló que sí participará en las próximas elecciones de 2021, aunque se ha definido aún en qué posición, pero dio a conocer que sí tiene el interés en entrar en la siguiente contienda electoral.

“Todos tenemos derecho a hacer vida de partido y en cualquier lugar del estado de Querétaro, se han mencionado mis aspiraciones para participar el próximo año y yo lo he confirmado, no ha sido un secreto, sí voy a participar en el proceso electoral, no he definido en qué posición”.

Refirió que su partido y los tiempos serán quienes definan la posición que ocuparía en las siguientes elecciones, ya que primero se tiene que lanzar la convocatoria y definir la participación de la paridad de género.

“Independientemente de lo que vaya a suceder con mis aspiraciones del próximo año, pues bueno eso no depende de mí, depende mi partido, en su momento emitirán la convocatoria, hay que definir varias cosas, la paridad de género, habrá que definir también los jóvenes, en fin una configuración que en este momento todavía no tenemos, pero yo estoy atento a que mi partido dé luz verde para estos temas y para que nosotros podamos en su momento participar, y si estaré participando en su momento ya lo daremos a conocer”.

Macías Trejo mencionó que de momento está trabajando al interior de su partido que es el Revolucionario Institucional, impulsando el programa de Salario Rosa en el municipio de Tequisquiapan, lo cual considera que es importante que se apruebe, ya que estará beneficiando a muchas madres de familia que en este momento están pasando por una situación muy difícil debido a la pandemia.

“En lo particular el PRI está haciendo su trabajo con muchas cosas, y en particular con este programa de la iniciativa del Salario Rosa, yo he andado por todo el estado, los municipios, en mis redes sociales, y Tequisquiapan no es la excepción”.

En este sentido, dijo que aún hay mucho por hacer por la ciudadanía, ya que hay muchas necesidades que deben de cubrirse, por lo que seguirá activo para seguir sirviendo a Tequisquiapan, ya sea desde el interior de su partido o hasta donde se lo permitan.