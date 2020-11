Pueblos Indígenas afectados por recorte presupuestal

Se sienten olvidados por las autoridades federales.

“Lo que más nos preocupa son todos los que vivimos en el campo y lo que más tristeza nos da de esto, son los recortes presupuestales, yo también lo dije, en otros gobiernos, en otros sexenios a los trabajadores nos ayudaban mucho, en cambio ahorita no es así, estos recortes presupuestales nos han pegado muy fuerte, aparentemente nos apoyan pero no es cierto porque desaparecieron muchos programas”.

“Pues sí, nos ha pegado muy fuerte, mucha gente se pierde en el engaño que hizo el licenciado López Obrador, porque fue un engaño, porque él en su campaña decía que todos los programas se iban a mejorar, nunca dijo que iba a recortar, porque si eso hubiera dicho quién hubiera votado por ahí, y la gente decía no con él se va a mejorar y pues fue un engaño, y si nos hemos acercado con los diputados pero ahora sí que ellos están al recurso que mandan, y de ese recurso que mandan se van ajustando y para lo que va alcanzando, y prácticamente pues no da la cara”.

“Yo no sé si esas personas pues no tienen esa capacidad y no tiene ese sentimiento porque ellos no sufren lo que nosotros vivimos, ellos los de arriba viven bien, y nosotros los de abajo pues nuestro compromiso es sacar a la familia adelante”.