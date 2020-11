Más casos de COVID-19

Al menos tres elementos están aislados al presentar síntomas .

Ángel Rangel Nieves, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, informó que se han dado más casos positivos dentro de la corporación, sin embargo, este hecho se debe a que no solamente pueden contraer el virus dentro de su trabajo, sino que se da porque en sus descansos salen.

“La instrucción es ésta, no solamente en el trabajo, s no fuera del trabajo, evitar el tema de las conglomeraciones, de las reuniones, porque un contagio no solamente puede ser dentro del trabajo, puede ser también fuera del trabajo”.