Karym Iturbe y Diana García revelan el secreto de la gran temporada de las Gallitas

Por José Luis Jiménez

Noticias

Karym Iturbe y Diana García, en la videoconferencia, no pudieron mostrar su sonrisa, pero seguro, tras el cubrebocas estaba un semblante de satisfacción ante la gran temporada que han hecho las Gallitas, que están a un punto de obtener la histórica e inédita clasificación a la liguila final.

Con tranquilidad e inteligencia respondieron las preguntas que les hicieron los periodistas, pero un cuestionamiento interesante, fue cuando les pidieron que señalaran cuáles son los puntos del éxito del equipo dirigido por Carla Rossi.

Y sólo se escucharon expresiones como: trabajo en equipo, competencia interna, un gran cuerpo técnico, siempre buscar la victoria.

“Hay mucha competencia interna. Creo que eso es lo que nos ha sacado adelante. El trabajo en equipo nos ha hecho llegar a donde estamos”, dijo Karym Iturbe.

Mientras que Diana García, señaló, “lo que nos da el cuerpo técnico y las ganas que tenemos. Siempre tenemos la ambición de sacar los tres puntos y eso nos ha dado los resultados.

Pero las Gallitas aún no están clasificadas, aunque están a punto de lograrlo y hay conciencia de ello en las jugadoras a tal grado que no se confían hasta no verse en al lista de las finalista.

“El plantel está súper enfocado en la clasificación a liguilla. Tenemos dos partidos importantísimos y ganando, las cosas se pueden hacer. Se vale soñar”, comentó Diana García.

“Es muy importante trabajar cada partido, ahora viene Puebla y hay que trabajarlo minuto a minuto. Vamos con todo, no es fácil y así lo haremos hasta terminar el torneo regular para tener una buena clasificación a liguilla”, declaró Karym Iturbe.